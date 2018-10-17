'Niyetçi'nin katili hakkında flaş gelişme

Konya Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 29 Ağustos 2004 tarihinde merkez Selçuklu ilçesine bağlı Ferhuniye Mahallesi'nde bulunan caminin önünde kurusıkıdan dönüştürülen tabancayla öldürülen, 3 çocuk babası Çetin Kalaycı'nın, faili meçhul olarak kapatılan dosyasını geçen yılın Ekim ayında yeniden açtı. Polis, o yıllarda aynı tür silahlarla işlenilen suçları tek tek incelemeye aldı. Yapılan incelemede, Kalaycı'dan 10 ay sonra aynı tür tabancayla Mevlüt Berber'in de öldürüldüğü tespit edildi. Mevlüt Berber'in, 'hırsızlık' ve 'yağma' suçlarından poliste kaydı bulunan oğlu Şahin Berber tarafından öldürüldüğü belirlendi. Şahin Berber'in de 11 yıl cezaevinde kaldıktan sonra tahliye edildiği saptandı.

Soruşturmayı bu yönde sürdüren ekipler, Şahin Berber'in, babasını öldürdüğü olayla ilgili poliste susma hakkını kullandığını; ancak mahkemedeki ifadesinde, "Babam, anneme eziyet ediyordu. Dayanamayıp, öldürdüm'' dediğini belirledi. O dönem Antalya'da yaşayan Şahin Berber'in, Çetin Kalaycı'nın öldürülmesinden önce Konya'ya ailesinin yanına geldiği, cinayetten 1 gün sonra da Antalya'ya döndüğü ortaya çıktı.