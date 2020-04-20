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  4. Niyetleri iyi değil: Google'a göre bu uygulamalar kart bilgilerinizi çalabilir!

Niyetleri iyi değil: Google'a göre bu uygulamalar kart bilgilerinizi çalabilir!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 20.04.2020 14:53 | Son Güncelleme

Google ve Kaspersky'nin daha önce paylaştığı ''telefondan silinmesi gereken uygulamalar'' listesi tekrar gündeme geldi. Google'ın 'hemen silin' uyarısında bulunduğu uygulamalar arasında Call Recorder ve Realtime Booster gibi uygulamalar bulunuyor. Bu uygulamalar o kadar tehlikeli ki kart bilgileriniz dahi çalabiliyor. Peki, Google tarafından uyarılan telefondan silinmesi gereken uygulamalar hangileri?

Niyetleri iyi değil: Google'a göre bu uygulamalar kart bilgilerinizi çalabilir!

Telefondan silinmesi gereken uygulamalar konusunda Google daha önce bir uyarı yapmıştı. Google o uyarıda Android mağazasında bulunan bazı uygulamaların çok tehlikeli olduğunu söylemiş ve telefonunuzda bu uygulamalardan herhangi biri var ise hemen silin uyarısında bulunmuştu. İlk kez Kaspersky tarafından keşfedilen Google'ın o kara listesi bugün tekrar ortaya çıktı.

SMARTSWİPE HİÇ DE MASUM DEĞİLMİŞ

Google telefondan silinmesi gereken uygulamalar listesinin başında SmartSwipe bulunuyor. SmartSwipe uygulaması, ana ekranına ek olarak bir ek menü daha oluşturabilmenizi sağlıyor. Ancak uygulama hiç de bu kadar masum değil. Zira SmartSwipe, indirildiği andan itibaren size fark ettirmeden kredi kartı bilgilerinizi çalıyor.

GÖRÜŞMELERİNİZİ KAYDEDERKEN DİNLENMEYİN

Google'ın kara listesinde ikinci sırada yer alan uygulama ise Call Recorder uygulaması. İnsanlar bazı nedenlerden dolayı telefon görüşmelerini kaydetmek istiyor. Her ne kadar son dönemde çıkan akıllı telefonlar telefon kaydını desteklese de bazı telefonlar bu özelliği desteklemiyor. Hal böyle olunca tek seçenek bir uygulama indirmek oluyor. Bunun için Call Recorder uygulamasını indirenler ise görüşmelerini üçüncü parti kişilerle paylaşıyor. Zira Call Recorder uygulaması, görüşmelerinize başkalarının erişmesine izin veriyor.

SİZ TELEFONUM HIZLANIYOR DİYORSUNUZ AMA...

realtime booster

Telefondan silinmesi gereken uygulamalardan bir diğeri ise Realtime Booster. Telefonları hızlandırdığını söyleyen bu uygulama, aslında hiçbir işe yaramıyor. Tam tersine telefona artı bir yük yükleyen Realtime Booster uygulaması, yarar vermek bir kenara size zarar veriyor. Zira bu uygulama bilgilerinizi çalıyor. Google'ın telefondan silinmesi gereken uygulamalar olarak listelediği, silinmesi konusunda uyardığı diğer uygulamalar ise şöyle:

TELEFONDAN SİLİNMESİ GEREKEN UYGULAMALAR

  • Horizon Beauty
  • CameraSuper
  • CameraArt
  • Effects for Photo
  • Awesome Cartoon
  • ArtArt Filter
  • PhotoArt Editor
  • Art Filter Photo Effects
  • Cartoon Effect
  • Cartoon Art Photo
  • Filter Photo
  • Editor Magic
  • Art Filter Photo Editor
  • Fill Art Photo Editor
  • Art Flip Photo Editing
  • Cartoon Art Photo
  • Prizma Photo Effect
  • Art Filter Photo Editor
  • Pixture
  • Photo Art Effect
  • Cartoon Photo Filter
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