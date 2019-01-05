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Nizip, şehidini uğurladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.01.2019 16:15 | Son Güncelleme

IĞDIR’ın Aralık ilçesinin İran sınırında PKK’lı teröristlerin düzenlediği saldırıda şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Ahmet Furkan Köse (23), memleketi Gaziantep’in Nizip ilçesinde 3 bin kişinin katıldığı törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Hasan KIRMIZITAŞ- Uğur CAN- Hasan DÖNMEZ/NİZİP (Gaziantep), (DHA)- IĞDIR’ın Aralık ilçesinin İran sınırında PKK’lı teröristlerin düzenlediği saldırıda şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Ahmet Furkan Köse (23), memleketi Gaziantep’in Nizip ilçesinde 3 bin kişinin katıldığı törenle son yolculuğuna uğurlandı. Iğdır’da teröristlerin düzenlediği ve 2 silah arkadaşının yaralandığı saldırıda şehit olan uzman onbaşı Ahmet Furkan Köse’nin dün kente getirilen naaşı öğle saatlerinde Adli Tıp Kurumu’ndan alınarak uzun araç konvoyu ile Nizip’in Bahçeli Mahallesi'ne getirildi. 7 ay önce eniştesi tarafından annesi Gülüm, babası Bekir ve kız kardeşi Gülşen öldürülen şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu, Bahçeli Mahallesinde birlikte yaşayan erkek kardeşi Yunus ile dedesi Ökkeş ve babaannesi Elif’in evinin önünden geçirilerek helallik alındı. Şehit onbaşı Ahmet Furkan Köse için daha sonra Bahçeli İlkokulu bahçesinde cenaze töreni düzenlendi. Binlerce kişinin bahçesini doldurduğu okul bahçesinde dede Ökkeş,babaanne Elif ve kardeşi Yunus Köse, şehidin Türk bayrağına sarılı tabutuna kapanarak gözyaşı döktü. Törene katılanların teselli ettiği şehidin babaannesi Elif Köse, “Askerimizi vatana bağışladım. Ahmet Furkan’ımı vatana verdim” sözleriyle yürek dağladı. Şehit Ahmet Furkan Köse için daha sonra İl Müftüsü Ahmet Çelik tarafından cenaze namazı kıldırıldı. Cenaze namazına; Gaziantep Valisi Davut Gül, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan, Gaziantep milletvekilleri, protokol üyeleri, askeri ve mülki erkan, şehidin yakınları ile vatandaşlar katıldı. Cenaze namazının kılınması ve helallik alınmasının ardından şehit onbaşı, mahalle mezarlığında anne ve babasının yanına gözyaşları arasında defnedildi.

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