Nizipli öğrenciler Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy’la buluştu

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Gaziantep’in Nizip ilçesinde bulunan İşmont Halil Meziyet Bildirici Ortaokulu 7. sınıf öğrencileriyle bir araya geldi. Ulus’ta bulunan Cumhuriyet Müzesini gezen Ersoy, öğrencilerle eğitimleri hakkında sohbet etti.

İşmont Halil Meziyet Bildirici Ortaokulu 7. sınıf öğrencileri, 2018 yılının Aralık ayında Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’a, Ankara’ya gelmek istediklerini belirten mektuplar yollamıştı. Bu mektupları sosyal medya hesabından paylaşan Bakan Ersoy, mektupları yazan öğrencilerle bir araya geldi. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı vesilesiyle de Anıtkabir’i ve müzeleri gezme fırsatı bulan öğrenciler Bakan Ersoy’u da okullarına davet etti. Cumhuriyet Müzesini gezen öğrenciler daha sonra Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy’la kısa bir sohbet gerçekleştirdiler. Öğrencilerden birinin, "Okulumuzda yeteri kadar kitap yok" sözüne istinaden derhal harekete geçeceklerini ifade eden Ersoy, "İstediğiniz kitap olsun" dedi.



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