Nizip'te 1 kişinin öldüğü şoförler arasındaki kavgaya 3 tutuklama

Metin İLİKSOY/NİZİP (Gaziantep), (DHA)- GAZİANTEP'in Nizip ilçesinde, yolcu taşımacılığı yapan minibüs şoförleri arasında çıkan ve 1 kişinin öldüğü, 4 kişinin de yaralandığı kavgayla ilgili gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

Geçen Çarşamba günü Mustafa Kökmen Bulvarı'nda, Nizip ile Gaziantep arasında yolcu taşımacılığı yapan minibüs şoförleri arasında tabanca, bıçak ve sopaların da kullanıldığı kavga çıktı. Hüseyin Uygur'un (35) yaşamını yitirdiği, 4 kişinin de yaralandığı kavganın ardından polis, Abdullah Yıldız, Abdullah Yıldız ve Salih Yıldız'ı gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye gönderilen 3 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

