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Nizip’te 2 hırsızlık şüphelisi tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.11.2020 12:22 | Son Güncelleme

Gaziantep’in Nizip ilçesinde polis hırsızlık zanlısı 3 şüpheliyi yakaladı.

Nizip’te 2 hırsızlık şüphelisi tutuklandı

Gaziantep’in Nizip ilçesinde polis hırsızlık zanlısı 3 şüpheliyi yakaladı. İş yerinden ve evden hırsızlık anları güvenlik kameralarına yansırken, şüphelilerden 2’si tutuklandı.
Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir ev, bir iş yeri, bir motosiklet ve bir açıktan hırsızlık olayları ile ilgili çalışma başlattı. Yapılan titiz çalışmalar sonucu hırsızlık olaylarını gerçekleştirdiği tespit edilen 3 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüphelilerin bir iş yerinden ve evden hırsızlık anları güvenlik kameralarına yansırken, çalıntı 1 motosiklet de ele geçirildi. 3 şüpheliden 2’si emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli mercilerce tutuklanırken, 1 şüpheli ise adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.

Nizip’te 2 hırsızlık şüphelisi tutuklandı

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