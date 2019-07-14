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Nizip’te iki otomobil çarpıştı: 11 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 14.07.2019 00:17 | Son Güncelleme

GAZİANTEP’in Nizip ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 11 kişi yaralandı.

Nizip’te iki otomobil çarpıştı: 11 yaralı

Metin İLİKSOY/NİZİP (Gaziantep), (DHA) - GAZİANTEP’in Nizip ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 11 kişi yaralandı.
Kaza, saat 22.00 sıralarında Nizip-Gaziantep karayolunun 7’nci kilometresinde meydana geldi. Gaziantep'ten Nizip istikametine giden Mehmet Kara (43) yönetimindeki 27 ACT 075 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Mehmet Özmermer (53) yönetimindeki plakası belirlenemeyen otomobille çarpıştı. Şerit ihlali sonucu meydana gelen kazada, sürücüler ile otomobillerde bulunan Yahya Kara (73) Besey Kara (39), Sait Kara (12), Adalet Kara (5), Esmanur Kara, (2), Ahmet Kara (8), Hatice Özmermer (53), Nurcan Şahin (44) ve İsmet Şahin (55) yaralandı.
Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Nizip Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Ağır yaralılardan Mehmet Kara, ilk müdahalenin ardından ambulansla Gaziantep Doktor Ersin Arslan Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

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Nizip’te iki otomobil çarpıştı: 11 yaralıNizip’te iki otomobil çarpıştı: 11 yaralıNizip’te iki otomobil çarpıştı: 11 yaralıNizip’te iki otomobil çarpıştı: 11 yaralı

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