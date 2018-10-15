HABER

Nizip'te iki otomobil çarpıştı: 2 ölü, 5 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 15.10.2018 10:56 | Son Güncelleme

GAZİANTEP'in Nizip ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Nizip'te iki otomobil çarpıştı: 2 ölü, 5 yaralı

Metin İLİKSOY/NİZİP (Gaziantep), (DHA)- GAZİANTEP'in Nizip ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.
Kaza, sabah sattelerinde Nizip-Birecik karayolunda meydana geldi. Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde Fizik öğretmenliği yaptığı okula giden Leyla A. (31) yönetimindeki 33 CDK 07 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Mehmet Karadeniz’in kullandığı 27 F 5984 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada fıstık bahçesine devrilen 27 F 5984 plakalı otomobilin sürücüsü Mehmet Karadeniz (62) ile Fehile Sinacı (39) olay yerinde hayatını kaybederken, aynı araçta bulunan Meliha Karadeniz (61), Emine Karadeniz (28), Adem Sinacı (7), Emine Ezgi Sinacı (2) ve Hamza Sinacı (9) ise yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Nizip Devlet Hastanesi Mehmet Cankesen Acil Ünitesi'ne götürüldü. Kazada ölen 2 kişinin cesedi ise yapılan otopsi için morga konuldu. Kazaya karışan ve Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde Fizik Öğretmeni olan Leyla A. jandarma tarafından gözaltına alındı.
FOTOĞRAFLI

Nizip'te iki otomobil çarpıştı: 2 ölü, 5 yaralıNizip'te iki otomobil çarpıştı: 2 ölü, 5 yaralıNizip'te iki otomobil çarpıştı: 2 ölü, 5 yaralıNizip'te iki otomobil çarpıştı: 2 ölü, 5 yaralı

PARTNEREvde Mürekkepli Yazıcı Kullanmak İçin 5 NedenEvde Mürekkepli Yazıcı Kullanmak İçin 5 Neden
Adana'da bir firmayı 550 bin TL dolandıran şahıstan akılalmaz teklif: Benimle beraber olun...Adana'da bir firmayı 550 bin TL dolandıran şahıstan akılalmaz teklif: Benimle beraber olun...
8'inci kattan düşen Hiranur öldü8'inci kattan düşen Hiranur öldü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Nagihan Karadere'den yıllar sonra gelen Survivor itirafı!

Nagihan Karadere'den yıllar sonra gelen Survivor itirafı!

Bakan Soylu duyurdu! Gözaltına alındılar

Bakan Soylu duyurdu! Gözaltına alındılar

Arda Turan-Berkay olayında flaş gelişme! Emniyet amiri görevden alınmış

Arda Turan-Berkay olayında flaş gelişme! Emniyet amiri görevden alınmış

O Ses Türkiye'de Ferat Üngür 'Zülfü Kaküllerin Amber Misali' ile jüriyi büyüledi!

O Ses Türkiye'de Ferat Üngür 'Zülfü Kaküllerin Amber Misali' ile jüriyi büyüledi!

Annesi 'Murat' diye seslenince yıllardır sakladıkları sır ortaya çıktı

Annesi 'Murat' diye seslenince yıllardır sakladıkları sır ortaya çıktı

Ahmet Hakan'dan Sakaryaspor-Amedspor maçındaki görüntüye sert tepki

Ahmet Hakan'dan Sakaryaspor-Amedspor maçındaki görüntüye sert tepki

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
150 bin liraya aldı, Türkiye'de eşi benzeri yok

150 bin liraya aldı, Türkiye'de eşi benzeri yok

Adana'da bir firmayı 550 bin TL dolandıran şahıstan akılalmaz teklif: Benimle beraber olun...

Adana'da bir firmayı 550 bin TL dolandıran şahıstan akılalmaz teklif: Benimle beraber olun...

Bu köpeğin elinden her iş geliyor! Denizdeki çöpleri toplayıp yerleri süpürüyor

Bu köpeğin elinden her iş geliyor! Denizdeki çöpleri toplayıp yerleri süpürüyor

Sit alanından kemik dolu poşet çıktı!

Sit alanından kemik dolu poşet çıktı!

Antalya'da garip anlar! Alevlerden kaçarken yılanla karşılaşınca...

Antalya'da garip anlar! Alevlerden kaçarken yılanla karşılaşınca...

1500 yıllık için dolu küp bulundu!

1500 yıllık için dolu küp bulundu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.