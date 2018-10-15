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Nizip'te iki otomobil çarpıştı: 2 ölü, 5 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 15.10.2018 12:08 | Son Güncelleme

GAZİANTEP'in Nizip ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Metin İLİKSOY/NİZİP (Gaziantep), (DHA)- GAZİANTEP'in Nizip ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı. Kaza, sabah sattelerinde Nizip-Birecik karayolunda meydana geldi. Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde Fizik öğretmenliği yaptığı okula giden Leyla A. (31) yönetimindeki 33 CDK 07 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Mehmet Karadeniz’in kullandığı 27 F 5984 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada fıstık bahçesine devrilen 27 F 5984 plakalı otomobilin sürücüsü Mehmet Karadeniz (62) ile Fehile Sinacı (39) olay yerinde hayatını kaybederken, aynı araçta bulunan Meliha Karadeniz (61), Emine Karadeniz (28), Adem Sinacı (7), Emine Ezgi Sinacı (2) ve Hamza Sinacı (9) ise yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Nizip Devlet Hastanesi Mehmet Cankesen Acil Ünitesi'ne götürüldü. Kazada ölen 2 kişinin cesedi ise yapılan otopsi için morga konuldu. Kazaya karışan ve Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde Fizik Öğretmeni olan Leyla A. jandarma tarafından gözaltına alındı.

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