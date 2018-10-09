Nizip'te minibüs şoförlerinin silahlı kavgası: 1 ölü, 4 yaralı (2)

1 KİŞİ ÖLDÜ
Gaziantep'in Nizip ilçesinde, yolcu taşımacılığı yapan minibüs şoförleri arasında çıkan kavgada yaralanan 5 kişiden Hüseyin Uygur (35), Nizip Devlet Hastanesi'nde ameliyata alındı. Boynundan kesici aletle yaralandığı belirlenen Uygur, doktorların çabasına karşın kurtarılamadı. Uygur'un cesedi otopsi için morga konulurken, diğer 4 kişinin hastanelerdeki tedavileri devam ediyor. Bu arada polis, kavgaya karıştığı saptanan 1 kişiyi gözaltına aldı.
ÇATIŞMA ANI KAMERADA
1 kişinin öldüğü 4 kişinin de yaralandığı olay, cep telefonu görüntüsüne yansıdı. Görüntülerde minibüs şoförlerinin birbirlerine sopalarla saldırdığı yer alırken, silah sesleri de duyuluyor.
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