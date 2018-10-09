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Nizip'te minibüs şoförlerinin silahlı kavgası: 5 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 09.10.2018 16:22 | Son Güncelleme

GAZİANTEP'in Nizip ilçesinde, yolcu taşımacılığı yapan minibüs şoförleri arasında bilinmeyen nedenle çıkan tabanca ve sopaların da kullanıldığı kavgada 5 kişi yaralandı.

Nizip'te minibüs şoförlerinin silahlı kavgası: 5 yaralı

Metin İLİKSOY/NİZİP (Gaziantep), (DHA)- GAZİANTEP'in Nizip ilçesinde, yolcu taşımacılığı yapan minibüs şoförleri arasında bilinmeyen nedenle çıkan tabanca ve sopaların da kullanıldığı kavgada 5 kişi yaralandı.
Kavga, öğleden sonra Mustafa Kökmen Bulvarı'nda meydana geldi. Gaziantep ile Nizip arasında yolcu taşımacılığı yapan minibüs şoförü iki grup arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Şoförlerin yakınlarının da katılımıyla kısa sürede büyüyen tartışma, silah ve sopaların da kullanıldığı kavgaya dönüştüı. Kavgada Salih Yıldız, Ömer Yıldız, Hatip Fırat, Hüseyin Uygur ve Abdullah Yıldız yaralandı. İhbarla olay yerine sevk edilen polis, tarafları ayırırken, yaralılar, sağlık görevlilerince ambulanslarlar ve özel araçlarla Nizip Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Mehmet Cankesen Acil Servisi'nde müdahale edilen yaralılardan hayati tehlikeleri bulunan Salih Yıldız, Hatip Fırat, ve Abdullah Yıldız Gaziantep'e sevk edildi. Olay yerinde inceleme yapan polis, çok sayıda mermi kovanına el koydu.

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Nizip'te minibüs şoförlerinin silahlı kavgası: 5 yaralıNizip'te minibüs şoförlerinin silahlı kavgası: 5 yaralıNizip'te minibüs şoförlerinin silahlı kavgası: 5 yaralıNizip'te minibüs şoförlerinin silahlı kavgası: 5 yaralı

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