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Nizip'te sahte dişçilere operasyon: 2 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 28.03.2019 11:03 | Son Güncelleme

GAZİANTEP'in Nizip ilçesinde, diplomaları olmadığı halde kendilerini diş hekimi olarak tanıtan Suriye uyruklu 2 kişi, ruhsatsız diş polikliniğinde yakalanarak gözaltına alındı.

Nizip'te sahte dişçilere operasyon: 2 gözaltı

Metin İLİKSOY/NİZİP (Gaziantep), (DHA) - GAZİANTEP'in Nizip ilçesinde, diplomaları olmadığı halde kendilerini diş hekimi olarak tanıtan Suriye uyruklu 2 kişi, ruhsatsız diş polikliniğinde yakalanarak gözaltına alındı.
Nizip Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede kaçak diş polikliniği işletildiği bilgisi üzerine harekete geçti. Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, diplomaları olmadığı halde kendilerini diş hekimi olarak tanıtan ve açtıkları ruhsatsız poliklinikte vatandaşları muayene eden Suriye uyruklu Alamir Muhammed Jawdat AL Sultan Alghorı (35) ile Muhammed Sıfrini'yi (65) gözaltına alındı. Ruhsatsız poliklinikte ise yaklaşık 60 bin lira değerinde malzeme, ilaç ve protez diş ele geçirildi.
Malzemelere el koyan jandarma, 2 şüpheliyi sorgulamak üzere karakola götürdü.
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Nizip'te sahte dişçilere operasyon: 2 gözaltıNizip'te sahte dişçilere operasyon: 2 gözaltıNizip'te sahte dişçilere operasyon: 2 gözaltıNizip'te sahte dişçilere operasyon: 2 gözaltı

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