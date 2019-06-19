HABER

Nizip'te silah operasyonu

YAŞAM HABERLERİ  | 19.06.2019 12:17 | Son Güncelleme

GAZİANTEP'in Nizip ilçesinde, bir eve düzenlenen operasyonda uzun namlulu tüfek ele geçiren polis, 3 kişiyi gözaltına aldı.

Nizip'te silah operasyonu

Metin İLİKSOY/NİZİP (Gaziantep), (DHA) - GAZİANTEP'in Nizip ilçesinde, bir eve düzenlenen operasyonda uzun namlulu tüfek ele geçiren polis, 3 kişiyi gözaltına aldı.
Nizip Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ilçede silah ticareti yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Ekiplerin çalışmasında bilginin doğru olduğu belirlendi ve savcılık izniyle Fırat Mahallesi’ndeki bir eve operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında adreste arama yapan ekipler, 1 kalaşnikof tüfek ile bu tüfeğe ait 1 adet şarjör ve 6 fişek ele geçirdi. Tüfek ve malzemelerine el koyan ekipler, olayla ilgilisi bulunan C.U., H.U., ve E.B.'yi gözaltına alarak emniyete götürdü.

​FOTOĞRAFLI

Yürürken bile yapıyoruz! Uzmanlar uyarıyor: Hepsinin nedeni bu Yürürken bile yapıyoruz! Uzmanlar uyarıyor: Hepsinin nedeni bu
Çöp kamyonunun çarptığı yaşlı kadın öldüÇöp kamyonunun çarptığı yaşlı kadın öldü
Çevre yolunda akıllara durgunluk veren görüntüÇevre yolunda akıllara durgunluk veren görüntü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Az önce duyuruldu! 02.48'de başladı

Az önce duyuruldu! 02.48'de başladı

İmamoğlu'ndan TRT Haber'de önemli açıklamalar

İmamoğlu'ndan TRT Haber'de önemli açıklamalar

G.Saray'ı yıkan transfer haberi

G.Saray'ı yıkan transfer haberi

Alişan'a eşinden büyük sürpiz! Görünce şok yaşadı

Alişan'a eşinden büyük sürpiz! Görünce şok yaşadı

Hakkında soruşturma açılan Mansur Yavaş'tan açıklama

Hakkında soruşturma açılan Mansur Yavaş'tan açıklama

Erdoğan: Medyada çok önemli bir şey göreceksiniz!

Erdoğan: Medyada çok önemli bir şey göreceksiniz!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Esenyurt'ta kötü kokular yayılan daireden vahşet çıktı

Esenyurt'ta kötü kokular yayılan daireden vahşet çıktı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Müşteriye kaba davranan pazarcıya belediyeden şaşırtan ceza

Müşteriye kaba davranan pazarcıya belediyeden şaşırtan ceza

Çorum'da hortum! Hasar büyük...

Çorum'da hortum! Hasar büyük...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Denizli'de yıldırım düştü: 15 koyun telef oldu

Denizli'de yıldırım düştü: 15 koyun telef oldu

Kayıp çocuk gölette boğulmuş halde bulundu

Her yerde aranıyordu! Kötü haber geldi

Annesini boynundan bıçaklayıp öldürdü

Annesini boynundan bıçaklayıp öldürdü

Google İlhan Koman’ın 98. yaş gününe özel doodle hazırladı! İlhan Koman kimdir?

Google İlhan Koman için özel doodle

Caretta caretta kumsalında 50 yuva yok oldu

Antalya'da akılalmaz olay! Tarla gibi sürüldü

Hastane kapısında hemşireye büyük şok

Hastane kapısında hemşireye büyük şok

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.