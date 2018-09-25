Nizip'te telefon dolandırıcılığına 2 tutuklama

Metin İLİKSOY/NİZİP (Gaziantep), (DHA) - GAZİANTEP'in Nizip İlçesinde, telefonla aradıkları kadına kendilerini polis olarak tanıtarak ziynet eşyası ve parasını dolandırmak isterken yakalanan 4 kişiden 2'si tutuklandı.
Eyüp Sultan Mahallesi’nde oturan M.N. isimli kadını telefonla arayan bir kişi kendisini komiser olarak tanıtıp, adına kayıtlı kredi kartıyla hırsızlık altın alındığını söyledi. Paniğe kapılan kadına, sahte polis daha sonra para ve altınları alıp evinin yanındaki boş arsaya bırakmasını istedi. Sahte polislerin dediğini yapan kadın, evden çıkmadan önce polisi arayarak yardım istedi. Bunun üzerine harekete geçen polis, altın ve paranın bırakılacağı boş arsa çevresinde önlem aldı ve kadının buraya bıraktığı poşeti almaya gelen H.Y., M.E., Y.A. ve M.N.'yi gözaltına aldı.
Emniyette sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si serbest bırakılırken, H.Y. ve M.N. ise tutuklanarak cezaevine konuldu.
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