HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Nizip’te trafik kazası: 1 ölü

Nizip’te trafik kazası: 1 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.09.2020 10:40 | Son Güncelleme

Gaziantep’in Nizip ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.Edinilen bilgiye göre kaza, Nizip-Gaziantep karayolunda meydana geldi.

Gaziantep’in Nizip ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre kaza, Nizip-Gaziantep karayolunda meydana geldi. İddiaya göre, Gaziantep’ten Şanlıurfa istikametine giden 63 EN 431 plakalı Bozan D. idaresindeki otomobil, direksiyon hakimiyeti kaybolunca taklalar atarak şarampole uçtu. Yaşanan kaza sonucu sürücü Bozan D. olay yerinde hayatını kaybetti.
Feci kazanın, devam eden yol çalışmasında hiçbir ışıklandırma ve uyarı levhasının olmaması nedeniyle meydana geldiği iddia edilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Türkiye'nin Maldivleri doldu taştı! 'Jandarma sürekli uyarıyor' Türkiye'nin Maldivleri doldu taştı! 'Jandarma sürekli uyarıyor'
Yer: Bursa! Bir bidon su bin 800 TL'ye mal olduYer: Bursa! Bir bidon su bin 800 TL'ye mal oldu
Mercedes S Serisi 2021 tanıtıldı!Mercedes S Serisi 2021 tanıtıldı!
En Çok Okunan Haberler
Dolmuş şoföründen sokak ortasında kanlı infaz
Dolmuş şoföründen sokak ortasında kanlı infaz
Kısıtlamalar geri gelecek mi? Kritik Kabine Toplantısı bugün
Kısıtlamalar geri gelecek mi? Kritik Kabine Toplantısı bugün
Doğan Şentürk duyurdu: Fatih Portakal'ın ayrılığı...
Doğan Şentürk duyurdu: Fatih Portakal'ın ayrılığı...
Görev süresi dolan ABD askeri ağladı: PKK'ya yardım edemeyeceğim
Görev süresi dolan ABD askeri ağladı: PKK'ya yardım edemeyeceğim
MasterChef'ten elenen isim belli oldu!
MasterChef'ten elenen isim belli oldu!
Ünlü oyuncular koronavirüse yakalandı! Dizinin çekimleri durduruldu
Ünlü oyuncular koronavirüse yakalandı! Dizinin çekimleri durduruldu
İlginizi Çekebilir
Bakan Koca çok önemli koronavirüs uyarısı! Sayıları paylaştı
Bakan Koca çok önemli koronavirüs uyarısı! Sayıları paylaştı
Doğan Şentürk duyurdu: Fatih Portakal'ın ayrılığı...
Doğan Şentürk duyurdu: Fatih Portakal'ın ayrılığı...
Bakan Soylu'dan KPSS açıklaması
Bakan Soylu'dan KPSS açıklaması
Korkunç olay! Çığlıklarına komşuları yetişti
Korkunç olay! Çığlıklarına komşuları yetişti
Sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı? İçişleri'nden flaş açıklama!
Sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı? İçişleri'nden flaş açıklama!
Diğer Haberler
Yer: Bursa! Bir bidon su bin 800 TL'ye mal oldu
Yer: Bursa! Bir bidon su bin 800 TL'ye mal oldu
İstanbul'da korkutan görüntü! İğne atsan yere düşmez
İstanbul'da korkutan görüntü! İğne atsan yere düşmez
Yılbaşı gecesini kana bulamıştı! Reina davasında karar bugün belli olacak
Yılbaşı gecesini kana bulamıştı! Reina davasında karar bugün belli olacak
Bakan Akar, Orgeneral Stuart Peach ile görüşecek
Ankara'da kritik görüşme
Bilim Kurulu Üyesi Taşova: 'Güzel başladık ve güzel bitiririz diye umuyorum'
Bilim Kurulu Üyesi Taşova'dan dikkat çeken açıklama
'Hangimiz daha çok seviyor' tartışması cinayetle bitti
'Hangimiz daha çok seviyor' tartışması cinayetle bitti
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.