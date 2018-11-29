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Nizip'te uyuşturucu satıcısı tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 29.11.2018 14:42 | Son Güncelleme

GAZİANTEP'in Nizip ilçesinde, uyuşturucu sattığı belirlenince gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Nizip'te uyuşturucu satıcısı tutuklandı

Metin İLİKSOY/NİZİP (Gaziantep), (DHA) - GAZİANTEP'in Nizip ilçesinde, uyuşturucu sattığı belirlenince gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Namık Kemal Mahallesi'nde uyuşturucu sattığı belirlenen Şaban K.'yi takibe aldı. Savcılık kararıyla şüphelinin evine operasyon düzenleyen polis; 5 gram eroin, 7 gram esrar, 3 gram metamfetamin ile uyuşturucu ticaretinden elde edilen para ele geçirdi.
Gözaltına alınan ve daha önce de 9 kez uyuşturucu ticareti suçundan hakkında işlem yapıldığı belirlenen Şaban K., sorgulamasının ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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