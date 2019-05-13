Nizip’te zincirleme kazası: 1 ölü, 5 yaralı

Metin İLİKSOY/NİZİP (Gaziantep), (DHA) - GAZİANTEP’in Nizip ilçesinde, 2 otomibil ile bir motosikletin karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Kaza geç saatlerde Dutlu Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Müfit Çağlayan (50) yönetimindeki 27 ACY 103 plakalı otomobil, aynı istikamette seyreden Mehmet Tıraş (19) idaresindeki 27 NC 619 plakalı motosiklete çarptıktan sonra savrularak, karşı yönden gelen Mehmet Doğanoğlu’nun kullandığı 46 LL 064 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücülerden Müfit Çağlayan, otomobilde bulunan eşi Güler (45), çocukları İsmail (11) ve Mehmethan Çağlayan (15) ile motosiklet sürücüsü Mehmet Traş ve motosiklette bulunan Mikail Sinikçi (10) yaralandı.

Olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince Nizip Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Güler Çağlayan, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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