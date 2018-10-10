Nizip'teki kavgada ölen şoför toprağa verildi

Mustafa KANLI/ GAZİANTEP,(DHA)- GAZİANTEP'in Nizip ilçesinde dün, yolcu taşımacılığı yapan minibüs şoförleri arasında çıkan kavgada yaşamını yitiren Hüseyin Uygur'un (35) cenazesi, otopsinin ardından toprağa verildi.
Mustafa Kökmen Bulvarı'nda Nizip ile Gaziantep arasında yolcu taşımacılığı yapan minibüs şoförleri arasında dün çıkan tabanca, bıçak ve sopaların da kullanıldığı kavgada Hüseyin Uygur (35) yaşamını yitirirken, 4 kişi de yaralandı. Boynundan kesici aletle ve vücuduna isabet eden kurşunla yaşamını yitiren Uygur'un cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumu’nda yapılan otopsi sonrası yakınlarınca teslim alınıp, götürüldüğü Nizip'te ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında defnedildi.
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