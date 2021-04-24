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N'koduou: Herkese şu mesajı vermek istiyorum, geri döndüm

24.04.2021 22:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'in 37. haftasında sahasında Kayserispor'u konuk eden Beşiktaş, rakibini 3-1 yenerek 3 puana ulaşmayı başardı. Siyah-beyazlı takımın yıldız oyuncusu Kevin N'koudou maç sonunda açıklamalarda bulundu.

N'koduou: Herkese şu mesajı vermek istiyorum, geri döndüm

90 dakika sonunda 3-1 kazanan Beşiktaş, 3 puana ulaşan taraf oldu. Siyah beyazlılar, bu sonucun ardından puanını 75 yaptı ve liderliğini sürdürdü.

90 dakika sonunda 3-1 kazanan Beşiktaş, 3 puana ulaşan taraf oldu. Siyah beyazlılar, bu sonucun ardından puanını 75 yaptı ve liderliğini sürdürdü.

Mücadelenin ardından açıklamalarda bulunan N'Koudou "Bugün 3 puanı almak bizim için çok önemliydi. Ankaragücü maçında kötü oynadım, penaltı kaçırdım. Şampiyon olmak için elimden geleni yapacağım. Herkese şu mesajı vermek istiyorum: Geri döndüm." dedi.

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Beşiktaş Futbol Kulübü
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