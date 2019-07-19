NKÜ hastanesinde yılda 50 bin ameliyat

Namık Kemal Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesinde yılda ortalama 50 bin ameliyat gerçekleşiyor. Basınla buluşma toplantısında konuşan Hastane Başhekimi Prof. Dr. Erdoğan Gültekin, “Ameliyathane sayımız 13 yılda irili ufaklı lokal ve genel 50 bin ameliyat yapmaktayız. Bu bölgeye büyük katkı sunmaktayız” dedi. Namık Kemal Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Yönetimi, basın ile kahvaltıda buluştu. Kahvaltılı basın toplantısına Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Mümin Şahin ve Namık Kemal Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Erdoğan Gültekin’in yanı sıra hastane yönetimi ve gazeteciler katıldı. Toplantıda üniversite hastanesi hakkında bilgi veren Başhekim Gültekin, “Üniversitemizin en büyük eksikliklerinden bir tanesi eleştiri aldığımız konulardan biri de halk ile iç içe olmamızdı. Üniversite olarak basın ile iletişim kuramayışımızdı. Rektör Mümin Şahin’in gelmesiyle bu aşıldı ve halk ile artık üniversite iş birliği başladı. Hem de öncesiyle basın toplantısı yapmasıyla hem de diğer icraatlarını takip ettiğimizde artık Namık Kemal Üniversitesi halk ile iç içe olduğunu göstermektedir. Buradan kendisine teşekkür ediyorum. Bu girişimin devamı olarak da tabii ki üniversitenin halka açılan yüzü hatta en büyük kapısı Araştırma Uygulama Merkezimiz yani Hastanemiz o yüzden yine Rektör Bey’in talimatları ile halk ile iç içe olmak, eksikliklerimizi dinlemek, eksikliklerimizi tamamlamak, bizim bilgilerimizi sizler ile paylaşmak, sizde ki bilgileri almak amacıyla bugün bu toplantıyı gerçekleştirmiş bulunuyoruz” dedi.

“Bu bölgenin çok büyük bir yükünü kaldırmaktayız”

Prof. Dr. Erdoğan Gültekin,”2008 yılında Göğüs Hastalıkları Hastanesinin 5 yıl süreyle delil alınmasıyla başladı. Çoğunuz hatırlarsınız o dönemlerde aslında Tıp Fakültesi de yoktu. Hastanede yoktu. Ben buraya gelen ilk kuruculardanım. Hastane yeri bulabilmek için epey uğraşmıştık. O dönemlerde çok çaba göstermiştik. En sonunda Göğüs Hastalıkları Hastanesi uygun görüldü. 2019’un Eylül ayından itibaren de yatak hizmetleri, ameliyathane gibi hizmetleri vermeye başladık.2008’de aslında buranın ilk atanan Başhekimi de benim aslında o dönemde 7-8 kişiydik zaten. Hastanenin kurulması gerekiyordu. Kurulma işlemleri, SGK kayıtları benzeri gibi kayıtlardan dolayı da ilk kayıtlar ve ilk aşamasından bu yana takibinde oldum.2009’dan sonra 2011 yılında saha acil entegrasyonumuz oldu ama Göğüs Hastalıkları Hastanesinde acilimiz çalışmıyordu. Acil açık değildi. Bu hastaneyi yaptıktan sonra acilimiz açıldı. 2016 tarihinde buradaki hastanemize taşıdık. Bulunduğumuz hastanede 386 toplam yatak ilave olarak 87 tane yoğun bakım yatağı ve yılda yatak olarak verdiğimiz yaklaşık 20 bin hastamıza hizmet vermekteyiz.43 farklı ana bilim dalımız var. Yani hizmet verdiğimiz bölüm var. Bunlara 64 tane poliklinik ile hizmet vermekteyiz. Ameliyathane sayımız 13 yılda irili ufaklı lokal ve genel 50 bin ameliyat yapmaktayız. Bu bölgeye büyük katkı sunmaktayız. Kornea anjiyo grafik merkezimiz günlük 15 gibi yani yıllık 3 bin 500 civarında her gün anjiyo yapılmakta. Bu bölgenin çok büyük bir yükünü kaldırmaktayız. 8 adet diyaliz yatağımız var. 24 saat hizmet vermekte. Evlerinden alıp, evlerine bırakmaktayız. 6 yataklı uyku laboratuvarımız var. Uyku laboratuvarları çok az yerde bulunduğu için 6 mükemmel yatağımız olmasına rağmen randevularda biraz daha uzun zaman veriyoruz ama bir çok devlet hastanesinde bile olmayan bir merkezimiz. 112 ile entegrasyon yaptığımız acil bölümümüzde de ayda ortalama 2 bin 300 kişiye hizmet vermekteyiz” diye konuştu.

Hastane kadrosu hakkında bilgi veren Başhekim Gültekin, “Kadromuza geldiğimiz zaman şuanda öğretim üyesi olarak 18 profesörümüz, 25 doçentimiz, 73 doktor öğretim üyesi, 177 asistan olmak üzere 293 öğretim üyesi personel ile çalışmaktayız. Hemşire, ebe olarak 272 hemşire, 9 ebemiz, 16 idare memurumuz, 87 yardımcı hizmetler olmak üzere 384 tane memurumuz, 17 mutfak personeli, 152 temizlik personeli, 192 veri giriş personeli, 26 teknik hizmetler personeli, 9 tane yardımcı hizmetler olmak üzere de 396 daimi işçi. Temizlik işçi personeli 150 diğerlerinin çok altında 60 bin metrekareye yakın bir kapalı alanımız var. Bahçeyi kattığımız zamanda inanılmaz büyük bir yerdeyiz. O yüzden temizlik ve veri girişlerinde biraz sıkıntı çekmekteyiz. 17 güvenlik personelimiz var. Şu anda 50 kişi İŞKUR’dan gelip, daha sonrasında çalışan personelin süresi dolacak olanlar var. Ayrıca bu bölgede neler yapıyoruz? Birçok devlet hastanesinde az bulunan Çocuk Kardiyoloji Polikliniği ile hizmet vermekteyiz. Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Polikliniği çok az bulunan yerlerden bir tanesi. Üniversite Hastanesi olarak hizmet verdiğimiz bütün hizmetler özellikli hizmetler. Çünkü biz üçüncü basamağıyız. Yani birinci ve ikinci basamak hastanelerin bize sevk ettiği ve onkolojik açıdan da biz burada yaptığımız ameliyatlar, hizmetler açısından üçüncü basamak hizmet vermekteyiz ve dediğim gibi belki bu bölgede yapılmayan belki Türkiye’de yapılmayan bir çok ameliyatları yapmaktayız. Ozon tedavisi polikliniğimiz var. Meme Kanseri Erken Tanıma Ünitemiz neredeyse buraya kurduğumuzdan beri çok büyük bir yol kat ettiği bu bölgede ki Trakya’ya hitap ettiği ama neredeyse tüm Türkiye’de başladı. Meme kanseri oranları gerçekten çok yüksek. Bunları erken tanı ve tedavi kısmında büyük hizmetler vermekteyiz” diyerek açıklamasını noktaladı.

Toplantı daha sonra soru ve cevaplarla devam etti.



