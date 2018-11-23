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NN müşterileri, hayat sigortasında seçme hakkını kullanıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.11.2018 15:43 | Son Güncelleme

NN’in "Hayat Seçince Güzel" mottosuyla müşterilerine sunduğu "İstediğin Hayat Sigortası", istek ve ihtiyaçlara göre modüler olarak oluşturulabiliyor

İSTANBUL (AA) - NN Hayat ve Emeklilik, hayat sigortasında yeni, modüler, esnek bir ürün çıkardı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, "Kişiye özel" yaklaşımın hayatın her alanına yayıldığı bugünlerde NN Hayat ve Emeklilik de kişilerin isteğine göre oluşturabileceği, esnek ve modüler ürünleriyle dikkati çekerek hayat sigortasına da yeni bir kolaylık getirdi.

NN’in “Hayat Seçince Güzel” mottosuyla müşterilerine sunduğu "İstediğin Hayat Sigortası", istek ve ihtiyaçlara göre modüler olarak oluşturulabiliyor.

"İstediğin Hayat Sigortası’nda, vefat teminatı ana teminat olmak üzere Kaza Sonucu Vefat, Kaza Sonucu Maluliyet, Hastalık Sonucu Maluliyet, Kaza Sonucu Tedavi Masrafları, Kanser (Tehlikeli Hastalıklar), 17 hastalık (Tehlikeli Hastalıklar), Pozitif Hayat Olayları ve Kaza Sonucu İş Göremezlik teminatları gibi 9 farklı teminat kişinin seçimine bırakılıyor.

Sigortalının teminat tutarlarında ya da seçimlerinde değişiklik yapabildiği esnek ve modüler üründe, prim tutarları, sigortalının yaşı, cinsiyeti, mesleği ve tercih ettiği teminatların tutarlarına göre değişiyor. Böylece her bütçeye göre hayat sigortası sunan NN, poliçenin teminat tutarlarındaki değişikliği de sigortalının seçimine bırakıyor.

Bir yıl boyunca birer kez kullanılmak üzere diş ve göz sağlık paketlerinin de hediye edildiği "İstediğin Hayat Sigortası"nda kişinin sadece bir kez sağlık beyanı vermesi yeterli oluyor.

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Anahtar Kelimeler:
NN Hayat ve Emeklilik

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