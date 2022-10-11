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No bootable device hatası nedir, nasıl çözülür? No bootable ne demek?

11.10.2022 15:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bilgisayarlardaki işletim sistemlerinin kurulu olduğu bölümler birincil bölümdür. Bir bilgisayarın işletim sistemi ön yükleme başarısı için etkin bir şekilde ayarlanması gerekir. Eğer etkin olarak ayarlanmazsa, yani etkin değil olarak ayarlanır ise no bootable device hatası oluşur. No bootable device hatası nedir, nasıl çözülür?

No bootable device hatası nedir, nasıl çözülür? No bootable ne demek?

No bootable device hatası bilgisayarlarda çok sık karşılaşılan hatalardan biridir. Bu hataların hem nedenleri hem de çözümleri sıkça sorulan ve araştırılan konular arasında yer alır. No bootable device hatası Acer bilgisayarlarda da karşılaşılan sorunlardan bir tanesidir.

No Bootable Device Hatası Nedir?

No bootable device hatası, bilgisayarı açma kapma düğmesine basıldığı zaman bilgisayarın yükleme işleminin başlamaması ve sonucunda da bilgisayar ekranında no bootable device hatası belirme durumudur. Bu durum pek çok kişinin başına gelir. Telaş yapılmaması gereken bir durum olan bu hatayla sıklıkla karşılaşılabilir.

Bu hatanın meydana gelme sebeplerinden biri bilgisayarda ön yüklenebilir bir aygıt bulunamaması olabilir. Ya da aygıtın arızalanmasından dolayı bu hata meydana gelebilir. Yani no bootable device hatası bilgisayarda bulunan USB, DVD veya hard disk gibi alanlarda oluşan arızalanmadır. Windows no bootable device hatası da bu sebeplerden dolayı olur.

No Bootable Device Hatası Nasıl Çözülür?

No bootable device hatası ile karşılaşıldığı zaman ilk olarak yapılması gereken işlem, bilgisayara takılı olan USB ya da DVD aygıtlarının çıkarılmasıdır. Çünkü genel olarak bu hata bilgisayara takılı olan aygıtlar yüzünden olur. Bir başka çözüm yöntemi ise bilgisayarda bulunan bıos üzerinden boot sıralamasının değiştirilmesi gerekir.

BIOS'da bulunan boot sıralaması içinde istenmeyen aygıtlar ilk sırada ise de bu sorun meydana gelebilir. Yine bir başka çözüm yöntemi olarak bilgisayarı kapatıp tekrar açarken BIOS'a girmek için gerekli olan tuşa sürekli olarak basmak gerekir. Daha sonraki adım ise boot sekmesine gelip uefı yazan seçeneğin legacy ile değiştirilmesidir. Bu durumda gelecek olan iki onay sonrasında bilgisayar açılır.

No Bootable Device Hatası - Please Restart System Ne Demek?

Sabit sürücünün arızalanma olasılığı ile ortaya çıkması muhtemel bu hata sistem dosya denetleyicisi anlamına gelir. No bootable device please restart system genel olarak Windows komutları kullanılarak çözülür. Kolay bir şekilde çözülebilen bu sistem hatası için birden fazla çözüm yöntemi bulunur. Yanlış bir önyükleme sırası ya da sistem bölümünün doğru ve etkin bir şekilde kurulmaması yüzünden karşılaşılabilen hatada donanımları söküp geri takmak en çok kullanılan çözüm yöntemidir.

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