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No Man’s Sky 2020 için iddialı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 24.04.2020 12:22 | Son Güncelleme

Hello Games'in No Man's Sky etkileyici bir süreçten geçerek birkaç yıl içinde çıkan güncellemeler ile 2016'daki felaket olarak adlandırılan çıkışından kurtuldu. Son beş ay içinde "dört önemli içerik güncellemesi" yayınladı. Synthesis, ByteBeat, Living Ship ve son çıkan Eco Mechs oldukça beğenildi. Beyond eklentisi içinyayımlanan geliştirme güncelleme yazısına göre bu yıl oyunun evrenine daha iddialı eklemeler olacak.

No Man’s Sky 2020 için iddialı

Hello Games'in kurucusu Sean Murray tarafından yazılan güncelleme, geliştiricilerin koronavirüs pandemisi sırasında evden çalışmasını bilgilendirmek amacı ile yazılmış. Murray, No Man's Sky için Synthesis güncellemesinin içeriği daha düzenli yayınlamak için bir planın başlangıç noktası olduğunu belirtmiş. “Bu dört güncellemenin her birinin oyunun vizyonuna kattığı şeyden çok memnunuz."

2020 için bu planların ne olduğu konusunda Murray, hayatta kalma oyununda heyecanlanmak için çok daha fazlasını planladıklarını söylemenin dışında sessizliğini bozmamış. Geliştirme güncellemesinin geri kalanı, Exosuit Sırt Çantası adı verilen yeni bir ekipman ve zehirli bitkilerin peyzaj kullanımı gibi yeniliklerden bahsetmiş.

Geliştirme güncellemesinde No Man's Sky için özel olarak ne geleceği hakkında çok fazla şey bulunmasa da "iddialı" içerik vaadi ilgi çekiyor. Oyun, ilk çıktığında kıyasla bir içerik azlığıyla piyasaya sürülürken, organik gemileri gibi birçok güncelleme No Man's Sky'ı hayata geri döndürdü.

Hello Games'deki geliştiriciler de son aylarda No Man's Sky'a daha küçük yaşam kalitesi değişiklikleri de eklediler. Öne çıkan örneklerden biri, ByteBeat güncellemesinde yer alan tam teşekküllü bir müzik oluşturma aracı oldu. No Man's Sky'ın tüm bu süreç boyunca özel bir oyun haline geldiği dönüşümü izlemek gerçekten şaşırtıcı.

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Beyond ByteBeat Eco Mechs Hello Games Living Ship No Man’s Sky Sean Murray Synthesis pc Konsol

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