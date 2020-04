No Man’s Sky 2020 için iddialı

Hello Games'in kurucusu Sean Murray tarafından yazılan güncelleme, geliştiricilerin koronavirüs pandemisi sırasında evden çalışmasını bilgilendirmek amacı ile yazılmış. Murray, No Man's Sky için Synthesis güncellemesinin içeriği daha düzenli yayınlamak için bir planın başlangıç noktası olduğunu belirtmiş. “Bu dört güncellemenin her birinin oyunun vizyonuna kattığı şeyden çok memnunuz."

2020 için bu planların ne olduğu konusunda Murray, hayatta kalma oyununda heyecanlanmak için çok daha fazlasını planladıklarını söylemenin dışında sessizliğini bozmamış. Geliştirme güncellemesinin geri kalanı, Exosuit Sırt Çantası adı verilen yeni bir ekipman ve zehirli bitkilerin peyzaj kullanımı gibi yeniliklerden bahsetmiş.

Geliştirme güncellemesinde No Man's Sky için özel olarak ne geleceği hakkında çok fazla şey bulunmasa da "iddialı" içerik vaadi ilgi çekiyor. Oyun, ilk çıktığında kıyasla bir içerik azlığıyla piyasaya sürülürken, organik gemileri gibi birçok güncelleme No Man's Sky'ı hayata geri döndürdü.