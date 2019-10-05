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NO’34 ‘İstanbul’a Övgü’

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.10.2019 13:50 | Son Güncelleme

Moda tasarımcısı Murat Aytulum; NO’34 adını verdiği SS20 koleksiyonu ile ‘İstanbul’ temasını izleyicilerle buluşturacak.Deri üzerine yaptığı, çok özel teknikler kullanılarak hayata geçirilmiş özel tematik koleksiyonlarla öne çıkan moda tasarımcısı Murat Aytulum; Mercedes Benz Fashion Week İstanbul kapsamında NO’34 adını verdiği SS20 koleksiyonu ile ’İstanbul’ temasını izleyicilerle buluşturuyor.İstanbul’un farklı renkleri, dokusu ve enerjisinden ilham alan koleksiyon; dinamik renkleri ağır basan bloklardan oluşuyor.

NO’34 ‘İstanbul’a Övgü’

Moda tasarımcısı Murat Aytulum; NO’34 adını verdiği SS20 koleksiyonu ile ‘İstanbul’ temasını izleyicilerle buluşturacak.
Deri üzerine yaptığı, çok özel teknikler kullanılarak hayata geçirilmiş özel tematik koleksiyonlarla öne çıkan moda tasarımcısı Murat Aytulum; Mercedes Benz Fashion Week İstanbul kapsamında NO’34 adını verdiği SS20 koleksiyonu ile ’İstanbul’ temasını izleyicilerle buluşturuyor.
İstanbul’un farklı renkleri, dokusu ve enerjisinden ilham alan koleksiyon; dinamik renkleri ağır basan bloklardan oluşuyor. Geometriyi bir resim dili gibi kullanan Mondrian’ın renk skalasından oluşturulan koleksiyon; belli bir tarz ve sanat dili ile İstanbul’a göndermeler içeriyor. Koleksiyonda kullanılan renkler ve bu renklerin ifade ettiği anlamlar İstanbul’a övgü niteliğini taşıyor.
Rengarenk bir koleksiyon
Sarı, Kırmızı ve Mavinin ağırlıkla kullanıldığı koleksiyona Siyah/Beyaz optik desenler eşlik ediyor. Renklerin ahenkle dansı, dinamik ve rengarenk siluetler İstanbul’un cezbedici, neşeli ve eğlenceli tarafına göndermeler yaparken, Siyah ve Beyaz desenler yaşamın keskin ve karmaşık tarafını temsil ediyor.

NO’34 ‘İstanbul’a Övgü’

NO’34 ‘İstanbul’a Övgü’

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