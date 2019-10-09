Nobel 2019 Kimya Ödülü’ne 3 bilim insanı John B. Goodenough, M. Stanley Whittingham ve Akira Yoshino laik görüldü.

Nobel 2019 Kimya \u00d6d\u00fcl\u00fc\u2019ne 3 bilim insan\u0131 John B. Goodenough, M. Stanley Whittingham ve Akira Yoshino laik g\u00f6r\u00fcld\u00fc.PARTNERKim Milyoner Olmak \u0130ster \u015fampiyonunun takip\u00e7i say\u0131s\u0131 1 g\u00fcnde...Bakan Varank: Uluslararas\u0131 g\u00fc\u00e7 odaklar\u0131n\u0131n d\u00e2hil oldu\u011fu kirli tezgah var (2)- \u00c7atalca'da \u00f6len ki\u015fi ile tatile gelen G\u00fcney Afrikal\u0131'n\u0131n cenazeleri Adli T\u0131p'ta kar\u0131\u015ft\u0131 (1)
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