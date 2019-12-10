Nobel Barış Ödüllü Suu Kyi Soykırım İddiasıyla Adalet Divanı Karşısında

Myanmar Lideri Aung San Suu Kyi, Arakanlı müslümanlara yönelik soykırım iddialarına yanıt vermek üzere Birleşmiş Milletler Uluslararası Adalet Divanı karşısına çıkmak üzere Lahey’e geldi ve savunmasına başlıyor.

Myanmar’da Budistlerin, Arakanlı müslümanlara yönelik olarak soykırım uyguladıkları iddiasıyla Gambiya, İslam İşbirliği Örgütü adına Uluslarası Adalet Divanı’na Kasım ayında başvuruda bulunmuştu. Bu ikinci dünya savaşından bu yana Adalet Divanı’nda açılan üçüncü soykırım davası olarak tarihe geçti.

3 gün sürecek duruşma sırasında Myanmar’ın Nobel Barış Ödülü sahini lideri Suu Kyi, ordunun Rohingya’da müslümanlara karşı soykırım suçu işlediklerine dair iddialara yanıt verecek.

Bu hafta 17 hakimin katılacağı duruşma neticesinde bir soykırım kararı çıkmayacak ancak Gambiya en azından bu tarz eylemlerin durdurulması konusunda bir mahkeme kararı talebinde bulundu.

Gambiya, Adalet Divanı’na yaptığı başvuruda Myanmar ordusunun sistematik bir şekilde 2017 yılının Ağustos ayından bu yana bölgedeki müslümanlara yönelik bir etnik temizlik yürüttükleri iddiasını dile getirmişti.