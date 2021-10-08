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Nobel Barış Ödülü İki Gazetecinin Oldu

08.10.2021 13:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Nobel Barış Ödülü iki gazeteciye verildi. Ödülü Filipinli gazeteci Maria Ressa ve Rus gazeteci Dmitry Muratov paylaştı. Her iki gazeteciye de ödül, ülkelerinde ifade özgürlüğü konularında verdikleri cesur mücadeleden dolayı verildi

Nobel Barış Ödülü iki gazeteciye verildi. Ödülü Filipinli gazeteci Maria Ressa ve Rus gazeteci Dmitry Muratov paylaştı. Her iki gazeteciye de ödül, ülkelerinde ifade özgürlüğü konularında verdikleri cesur mücadeleden dolayı verildi.

Nobel Komitesi ödül açıklamasında, “Ressa ve Muratov, demokrasi ve basın özgürlüğünün her geçen gün daha fazla olumsuz koşullara maruz kaldığı bir dünyada bu ideali savunan temsilciler oldular” denildi.

Nobel Komitesi Başkanı Berit Reiss-Andersen ödülü açıklarken yaptığı konuşmada “Özgür, bağımsız ve gerçeklere dayalı habercilik, yalanlara, savaş propagandalarına ve gücün kötüye kullanılmasına karşı hizmet veriyor” ifadelerini kullandı.

Nobel Barış Ödülü ilk olarak 1935 yılında bir gazeteciye verilmiş ve o tarihte Alman gazeteci Carl von Ossietzky, ülkesinin savaş sonrası gizli silahlanma programını ortaya çıkaran haberi nedeniyle almıştı.

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