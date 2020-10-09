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Nobel Barış Ödülü'nün Sahibi BM Dünya Gıda Programı Oldu

09.10.2020 13:16 | Son Güncelleme

2020 yılı Nobel Barış Ödülü’nün sahibi Birleşmiş Milletler’in Dünya Gıda Programı oldu. Örgüte bu ödül, çatışmalardan etkilenen bölgelerde yürüttüğü açlıkla mücadelesi nedeniyle verildi

Nobel Barış Ödülü'nün Sahibi BM Dünya Gıda Programı Oldu

2020 yılı Nobel Barış Ödülü’nün sahibi Birleşmiş Milletler’in Dünya Gıda programı oldu. Örgüte bu ödül, çatışmalardan etkilenen bölgelerde yürüttüğü açlıkla mücadelesi nedeniyle verildi.

Roma merkezli Dünya Gıda Programı, dünya genelinde 88 ülkede, her yıl 97 milyon civarında kişiye, gıda yardımında bulunduğunu belirtiyor. Örgüt, dünya genelinde her 9 kişiden birinin, yeterli gıdaya ulaşamadığına dikkat çekiyor.

Nobel Komitesi, ödülün sahibini ilan ettiği açıklamasında “Uluslararası dayanışma ve çok yönlü işbirliği her zamankinden daha önemli durumda” değerlendirmesini yaparak Dünya Gıda Programı’nın faaliyetlerine atıfta bulundu.

Nobel Komitesi Başkanı Berit Reiss-Andersen “Corona virüsü salgını dünya genelinde açlık çekenlerin sayısını arttırdı. Aşı bulunana kadar bu kaosa karşı en etkili aşı, gıdadır. Dünya Gıda Programı tahminlerine göre her yıl, 265 milyon insan açlıkla karşı karşıya kalıyor. Bu ödül, elbetteki uluslararası topluma Dünya Gıda Programı’na yeterince kaynak ayrılması çağrısıdır” dedi.

Nobel Barış Ödülü’nü kazanan Dünya Gıda Programı’na, komite tarafından parasal ödül olarak yaklaşık 1,1 milyon dolar aktarılacak. Ödül töreni, 10 Aralık’ta Norveç’in başkenti Oslo’da yapılacak.

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