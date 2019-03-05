HABER

Nobel Edebiyat Ödülü bu yıl iki defa verilecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.03.2019 14:59 | Son Güncelleme

Tecavüz skandallarının ardından iptal edilen 2018 Nobel Edebiyat Ödülü’nün, ilk defa bir istisna yapılarak 2019 ödülüyle birlikte verileceği açıklandı.Nobel Edebiyat Ödülü jürisi üyelerinden Jean-Claude Arnault hakkında taciz ve tecavüz ettiği iddiaları ortaya atılmış, yaşanan skandal sebebiyle 2 kişi jüriden istifa etmişti.

Tecavüz skandallarının ardından iptal edilen 2018 Nobel Edebiyat Ödülü’nün, ilk defa bir istisna yapılarak 2019 ödülüyle birlikte verileceği açıklandı.
Nobel Edebiyat Ödülü jürisi üyelerinden Jean-Claude Arnault hakkında taciz ve tecavüz ettiği iddiaları ortaya atılmış, yaşanan skandal sebebiyle 2 kişi jüriden istifa etmişti. Bu nedenle, 2018 edebiyat ödülü ertelenerek kimseye teslim edilmemişti. Ödülleri dağıtan İsveç Kraliyet Akademisi ilk defa bir istisna yaparak 2018 ve 2019 edebiyat ödüllerinin aynı yıl içinde verileceğini açıkladı.
Soruşturmanın sonunda, ünlü tiyatro yönetmeni Jean-Claude Arnault, 2011’de Stockholm’de bir kadına iki sefer tecavüz ettiği gerekçesiyle suçlu bulunarak iki yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

En az yakan SUV modelleri 2019En az yakan SUV modelleri 2019
Ünlü türkücü kararını açıkladı: Türkiye'ye dönmeyeceğimÜnlü türkücü kararını açıkladı: Türkiye'ye dönmeyeceğim
Her biri Osmanlı ordusu için yapıldı! Gören hayran kalıyorHer biri Osmanlı ordusu için yapıldı! Gören hayran kalıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Trump'tan Türkiye kararı! Bu mektupla duyurdu!

Trump'tan Türkiye kararı! Bu mektupla duyurdu!

Pentagon'dan Türkiye ile ilgili tehdit gibi açıklama!

Pentagon'dan Türkiye ile ilgili tehdit gibi açıklama!

Son hali şaşkınlık yarattı! Bakın kime benzetildi

Son hali şaşkınlık yarattı! Bakın kime benzetildi

Acun'dan ilginç Sabriye yorumu! Survivor'a neden katıldığını açıkladı

Acun'dan ilginç Sabriye yorumu! Survivor'a neden katıldığını açıkladı

Milli Eğitim Bakanı duyurdu! Sona gelindi

Milli Eğitim Bakanı duyurdu! Sona gelindi

Carlos Ghosn serbest bırakıldı!

Carlos Ghosn serbest bırakıldı!

İlginizi Çekebilir

2.000TL altı akıllı telefonlar

2.000TL altı akıllı telefonlar

'İlk kez açıklıyorum' dedi ve duyurdu: Ya ölüdür ya da tutukludur

'İlk kez açıklıyorum' dedi ve duyurdu: Ya ölüdür ya da tutukludur

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Bakan müjdeyi verdi! 8 bin bekçi, 15 bin polis alınacak

Bakan müjdeyi verdi! 8 bin bekçi, 15 bin polis alınacak

Üniversitelerde yeni dönem! Bu yıl başlıyor

Üniversitelerde yeni dönem! Bu yıl başlıyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ferhat Tunç: Türkiye'ye dönmeyeceğim

Ünlü türkücü kararını açıkladı: Türkiye'ye dönmeyeceğim

Her biri Osmanlı ordusu için yapıldı! Gören hayran kalıyor

Her biri Osmanlı ordusu için yapıldı! Gören hayran kalıyor

Duyan oraya koştu: Dünyanın en kalitelisi

Duyan oraya koştu: Dünyanın en kalitelisi

Denizli'deki görüntüler tartışma yaratmıştı! O polis görevden uzaklaştırıldı

Görüntüler tartışma yaratmıştı! O polis görevden uzaklaştırıldı

Türkiye'ye kaçak getirilen 1 milyon Irak dinarı bulundu

Türkiye'ye kaçak getirilen 1 milyon Irak dinarı bulundu

Temsili düşman adası ele geçirildi

Temsili düşman adası ele geçirildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.