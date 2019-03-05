Nobel Edebiyat Ödülü bu yıl iki defa verilecek

Tecavüz skandallarının ardından iptal edilen 2018 Nobel Edebiyat Ödülü’nün, ilk defa bir istisna yapılarak 2019 ödülüyle birlikte verileceği açıklandı.

Nobel Edebiyat Ödülü jürisi üyelerinden Jean-Claude Arnault hakkında taciz ve tecavüz ettiği iddiaları ortaya atılmış, yaşanan skandal sebebiyle 2 kişi jüriden istifa etmişti. Bu nedenle, 2018 edebiyat ödülü ertelenerek kimseye teslim edilmemişti. Ödülleri dağıtan İsveç Kraliyet Akademisi ilk defa bir istisna yaparak 2018 ve 2019 edebiyat ödüllerinin aynı yıl içinde verileceğini açıkladı.

Soruşturmanın sonunda, ünlü tiyatro yönetmeni Jean-Claude Arnault, 2011’de Stockholm’de bir kadına iki sefer tecavüz ettiği gerekçesiyle suçlu bulunarak iki yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

