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Nobel Edebiyat Ödülü’nü alan Handke'ye Sırp basınından destek

DÜNYA HABERLERİ  | 10.12.2019 21:50 | Son Güncelleme

İsveç'te bu akşam Nobel Edebiyat Ödünü alan Peter Handke'ye Sırp basınından büyük destek geldi.

Enis TABAK, Prizren (DHA) - İsveç'te bu akşam Nobel Edebiyat Ödünü alan Peter Handke'ye Sırp basınından büyük destek geldi.
Stockholm’de bu akşam İsveç Kralı Karl Gustav'ın elinden Nobel Edebiyat Ödülü'nü alan Avusturyalı yazar Peter Handke, Sırbistan basınından büyük övgüler aldı. Özellikle Republika Sırpska, Handke'nin 2008 yılında seçildiği Bilim Akademisi üyeliğini ön plana çıkararak kendisinin ne kadar büyük bir yazar olduğunu öne sürdü. Aynı şekilde Sırp medyası Handke'nin 1996 yılında 'Sırbistan için adalet' çağrısı yaparak bir makale kaleme aldığını, Srebrenitsa soykırımını kabul etmediğini ve Srebrenitsa’nın Müslümanlar tarafından Sırpları suçlamak için uydurduğu bir yalan olduğunu ileri sürdüğünü ön plana çıkardı.
Basında çıkan haberlerde, Handke'nin 2006 yılında Sırp kasabı Slobodan Miloseviç'in cenazesinde bir konuşma yaptığı ifade edildi. Sırp vatandaşlarla yapılan sokak röportajlarında, vatandaşların ödülün çok büyük anlam ifade ettiğini, Handke'nin Sırplar hakkındaki gerçekleri dünyaya anlattığını ve Handke’ye verilen ödülün Sırpları da onurlandırdığını söyledikleri belirtildi.

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