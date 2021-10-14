Nobel Ekonomi Ödülü sahiplerini buldu

2021 yılı Nobel Ekonomi Ödülü'ne ABD'den iktisatçılar David Card, Joshua Angrist ve Guido Imbens layık görüldü.

İsveç Kraliyet Bilimler Akademisinden yapılan açıklamada Nobel Ekonomi Ödülü'nün "çalışma ekonomisi alanında deneysel katkılarından dolayı" David Card ile, "nedensel ilişkilerin analizine yöntembilimsel katkılarından dolayı" Joshua D. Angrist ve Guido W. Imbens arasında paylaştırılacağı bildirildi.

Toplam 1 milyon 140 bin dolar değerindeki ödülün yarısını Kanadalı bilim adamı Card'ın alacağı, diğer yarısının Angrist ve Imbens arasında yarı yarıya paylaşılacağı açıklandı.

Card California Berkeley Üniversitesinde, Angrist Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nde (MIT) ve Imbens Stanford Üniversitesinde görev yapıyor.

Nobel Ödülleri, dinamidin mucidi İsveçli bilim adamı Alfred Nobel'in vasiyeti üzerine 1901 yılından bu yana alanında üstün başarı gösteren kişilere veriliyor. Nobel Ekonomi Ödülleri ise İsveç Merkez Bankasının 300'üncü yıldönümü vesilesiyle yaptığı bağış sonucu 1969 yılında başlatıldı. Ekonomi Ödülü Tıp, Fizik, Kimya, Edebiyat ve Barış ödüllerinin ardından bu yıl açıklanan son Nobel Ödülü oldu.

Nobel ödülleri, geleneksel olarak Alfred Nobel'in ölüm tarihi olan 10 Aralık'ta sahiplerine takdim ediliyor.

AFP/BK,BÖ

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