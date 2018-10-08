Nobel Ekonomi Ödülü’nü İki Amerikalı Kazandı

Nobel Ekonomi Ödülü’ne bu yıl iklim değişikliği konusundaki çalışmaları nedeniyle iki Amerikalı araştırmacı layık görüldü.

İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi, Yale Üniversitesi’nden William Nordhaus ve New York Üniversitesi’nden Paul Romer’in, 1,01 milyon dolarlık ödülü paylaşacağını açıkladı.

İki araştırmacı, iklim değişikliğinin ekonomik boyutları ve bu sorunun çözümü için gereken inovasyonu teşvik etmenin yolları üzerindeki çalışmaları nedeniyle ödüle hak kazandı.

Nordhaus, iklim değişikliğiyle mücadele için dünya genelinde karbona vergi getirilmesi önerisini getirmişti. Buna göre, vergiler yoluyla, hava kirletenler insanların üzerine saldıkları emisyonların bedelini ödeyecek. Emisyonları kısmak için devlet düzenlemesi yerine vergi yönteminin kullanılmasıyla, şirketler hava kirliliğini azaltmak için yenilikçi yollar geliştirmeye teşvik edilecek.

Romer de, inovasyonun nasıl refahı getirebileceği üzerinde çalıştı ve bunu teşvik etmenin yollarını inceledi. Bugün basın toplantısı düzenleyen Romer, araştırmasının, insanların iklim değişikliği gibi zor bir meseleyi bile çözebilecekleri konusunda kendisine ümit verdiğini söyledi.

Romer, “Birçok kişi, çevreyi koruma üzerinde çalışmanın çok yüksek maliyetle ve çok zor olacağı düşüncesiyle bu sorunu görmezden gelme eğilimine kapılıyor. Umuyorum ki bu ödül herkese, insanların birşey yapmaya koyulduğumuzda inanılmaz başarılar elde edebilecek kapasitede olduğunu görmelerine vesile olur” diye konuştu.

