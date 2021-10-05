Nobel Fizik Ödülü İklim Değişikliği Uzmanlarına Verildi

Japon asıllı Amerikalı Syukuro Manabe, Alman Klaus Hasselmann ve İtalyan Giorgio Parisi, Dünya'nın değişen iklimi gibi karmaşık fiziksel sistemleri anlamaya yardımcı olan çalışmaları nedeniyle 2021 Nobel Fizik Ödülü'ne layık görüldü.

Birleşmiş Milletler bünyesindeki Dünya Meteoroloji Dairesi'nin memnunlukla karşıladığı karar, insan faaliyetlerinden kaynaklanan küresel ısınma konusunda artık mutabakat sağlandığının bir işareti olarak algılandı. 1 milyon 150 bin dolara tutarındaki para ödülünün yarısı, Dünya'nın iklimini modelleme çalışmaları ve küresel ısınmayı güvenilir şekilde tahmin etmeleri nedeniyle 90 yaşındaki Manabe ve 89 yaşındaki Hasselmann arasında eşit olarak paylaştırılacak.

Para ödülünün diğer yarısıysa 1980'li yılların başında gaz ve sıvıların rastlantısal olarak görülen hareket ve dönüşlerinin arkasındaki "gizli kuralları" keşfeden İtalyan bilimadamı Giorgio Parisi'ye verilecek. Parisi'nin keşfi; sinir bilimi, makina öğrenimi ve sığırcıkların uçuş oluşumlarına da uygulanabiliyor.

İsveç Bilim Akademisi'nden yapılan açıklamada "Syukuro Manabe ve Klaus Hasselmann, Dünya'nın iklimi ve insanların iklimi nasıl etkilediği konusundaki bilgilerimizin temelini attı. Giorgio Parisi, düzensiz maddeler ve rastlantısal süreçler teorisine yaptığı devrim niteliğindeki katkılar nedeniyle ödüle layık görüldü" ifadeleri kullanıldı.

Almanya'nın Hamburg kentindeki Max Planck Meteoroloji Enstitüsü'nden Hasselmann, Reuters'a yaptığı açıklamada, "Ben emekliyim, son zamanlarda tembellik yapıyorum. Bu onur beni mutlu etti. Araştırmalar devam ediyor" dedi.

Akademi, Princeton Üniversitesi'nden Syukuro Manabe'nin 1960'lı yıllarda Dünya'nın iklimiyle ilgili bilgilerin temelini attığını, Hasselmann'ın da bundan 10 yıl sonra atmosferdeki sıcaklıkların yükselmesine neden olan insan kaynaklı karbondioksit salımının kanıtlanmasında kilit rol oynayan modelleri geliştirdiğini kaydetti.

Roma'daki Sapienza Üniversitesi'nde görev yapan 73 yaşındaki Giorgio Parisi, İskoçya'nın Glasgow kentinde yapılacak Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği toplantısında dünya liderlerine ne mesaj iletmek istediği sorusuna, "Acilen çok güçlü kararlar almamız ve çok hızlı ilerlememiz gerekiyor" dedi.

