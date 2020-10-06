Nobel Fizik Ödülü “Kara Delik” Keşfine

Kara delikler üzerine yaptıkları çalışmalarla üç bilim adamı 2020 Nobel Fizik Ödülü’nü kazandı.

İsveç Kraliyet Bilimleri Akademisi’nden yapılan açıklamada İngiliz bilim adamı Roger Pensore'un, matematiksel yöntemlerle kara deliklerin Albert Einstein’ın izafiyet teorisinin doğrudan bir sonucu olduğunu kanıtlayarak 1,1 milyon dolarlık ödülün yarısına hak kazandığı bildirildi.

Ödülün diğer yarısının, galaksinin merkezindeki devasa kara deliğin keşfine imza atan Alman Reinhard Genzel ve Amerikalı Andrea Ghez’e verildiği açıklandı.

Nobel Kurulu, ödüle hak kazanan Amerikalı astrofizikçi Andrea Ghez’in ödülü kazandığını öğrendikten sonra kendileriyle yerel saatle sabaha karşı 2’de paylaştığı fotoğrafı Twitter adresinde yayınladı.

Pazartesi günü açıklanan Nobel Tıp Ödülü’ne Hepatit C virüsüyle ilgili çalışmalarından dolayı üç bilim adamı layık görülmüştü.

Nobel Kimya Ödülü’nün sahip ya da sahipleri yarın açıklanacak.

