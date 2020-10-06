HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Nobel Fizik Ödülü “Kara Delik” Keşfine

Nobel Fizik Ödülü “Kara Delik” Keşfine

06.10.2020 17:37 | Son Güncelleme

İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi, 2020 Nobel Fizik Ödülü’ne galaksideki kara delikler üzerine çalışmalar yapan üç bilim adamının layık görüldüğünü açıkladı

Nobel Fizik Ödülü “Kara Delik” Keşfine

Kara delikler üzerine yaptıkları çalışmalarla üç bilim adamı 2020 Nobel Fizik Ödülü’nü kazandı.

İsveç Kraliyet Bilimleri Akademisi’nden yapılan açıklamada İngiliz bilim adamı Roger Pensore'un, matematiksel yöntemlerle kara deliklerin Albert Einstein’ın izafiyet teorisinin doğrudan bir sonucu olduğunu kanıtlayarak 1,1 milyon dolarlık ödülün yarısına hak kazandığı bildirildi.

Ödülün diğer yarısının, galaksinin merkezindeki devasa kara deliğin keşfine imza atan Alman Reinhard Genzel ve Amerikalı Andrea Ghez’e verildiği açıklandı.

Nobel Kurulu, ödüle hak kazanan Amerikalı astrofizikçi Andrea Ghez’in ödülü kazandığını öğrendikten sonra kendileriyle yerel saatle sabaha karşı 2’de paylaştığı fotoğrafı Twitter adresinde yayınladı.

Pazartesi günü açıklanan Nobel Tıp Ödülü’ne Hepatit C virüsüyle ilgili çalışmalarından dolayı üç bilim adamı layık görülmüştü.

Nobel Kimya Ödülü’nün sahip ya da sahipleri yarın açıklanacak.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Seren Serengil: Ha gayret Seda abla, az kaldı Seren Serengil: Ha gayret Seda abla, az kaldı
Koronavirüs aşısında flaş gelişme! Ruhsat başvurusu yapıldıKoronavirüs aşısında flaş gelişme! Ruhsat başvurusu yapıldı
Güncel koronavirüs tablosu, vaka ve can kaybı sayısı!Güncel koronavirüs tablosu, vaka ve can kaybı sayısı!
En Çok Okunan Haberler
Misafirlikte iğrenç olay! 12 yaşındaki çocuğunu dudağından öptü
Misafirlikte iğrenç olay! 12 yaşındaki çocuğunu dudağından öptü
Uzmanlar uyardı! İstanbullular perşembe ve cuma gününe dikkat
Uzmanlar uyardı! İstanbullular perşembe ve cuma gününe dikkat
Müge Anlı Aleyna Çakır olayında flaş gelişme! Ümitcan Uygun'a fuhuş suçlaması
Müge Anlı Aleyna Çakır olayında flaş gelişme! Ümitcan Uygun'a fuhuş suçlaması
Yüzde 20'si tamamlandı! İki il arası 4 saatten 1 saat 20 dakikaya düşecek
Yüzde 20'si tamamlandı! İki il arası 4 saatten 1 saat 20 dakikaya düşecek
Yüz yüze eğitim genişliyor! Bakan Selçuk detayları açıkladı
Yüz yüze eğitim genişliyor! Bakan Selçuk detayları açıkladı
Sıfır otomobilinin koltuğunu silerken bir anda acı içinde kaldı! Gördüğü şey karşısında şoke oldu
Sıfır otomobilinin koltuğunu silerken bir anda acı içinde kaldı! Gördüğü şey karşısında şoke oldu
İlginizi Çekebilir
Kaplumbağa Terbiyecisi ne anlatıyor? Ünü dünya çapında ama anlamını kimse bilmiyor
Kaplumbağa Terbiyecisi ne anlatıyor? Ünü dünya çapında ama anlamını kimse bilmiyor
Meteoroloji uyardı! Bu bölgelerde oturanlar dikkat
Meteoroloji uyardı! Bu bölgelerde oturanlar dikkat
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
Antalya'da korkunç olay! Cesedi beton zeminde bulundu
Antalya'da korkunç olay! Cesedi beton zeminde bulundu
İzmir'de muhasebe müdüründen dudak uçuklatan vurgun
İzmir'de muhasebe müdüründen dudak uçuklatan vurgun
Diğer Haberler
Dışişleri'nden flaş Kırgızistan açıklaması! 'Derin endişe duyuyoruz'
Dışişleri'nden flaş açıklama! 'Derin endişe duyuyoruz'
Seri katil Mehmet Ali Çayıroğlu için 2 cinayetten ağırlaştırılmış müebbet istemi
12 kişiyi öldürdü! Seri katil için istenen ceza belli oldu
Koronavirüs aşısında flaş gelişme! Prof. Dr. Uğur Şahin'in Biontech firması aşı ruhsatına başvurdu
Koronavirüs aşısında flaş gelişme! Ruhsat başvurusu yapıldı
Kocaeli'de kazada yaralanan uzman onbaşı şehit oldu
Kahreden haber! Uzman onbaşı şehit oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AB'ye tepki: Türkiye bu adaletsizliğin sürmesine izin vermeyecektir
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AB'ye tepki: Türkiye bu adaletsizliğin sürmesine izin vermeyecektir
MSB açıkladı! İşte El Bab'daki bombalı saldırının bilançosu
MSB açıkladı! İşte El Bab'daki bombalı saldırının bilançosu
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.