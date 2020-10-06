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Nobel Fizik Ödülü'nün sahipleri açıklandı

06.10.2020 13:47 | Son Güncelleme

2020 Nobel Fizik Ödülü, kara delikler üzerindeki araştırmalarından ötürü üç bilim insanı Roger Penrose, Reinhard Genzel ve Andrea Ghez'e verildi.

Nobel Fizik Ödülü'nün sahipleri açıklandı

Ghez, Nobel tarihinde bu ödülü kazanan dördüncü bilim kadını oldu.2020 Nobel Fizik Ödülü üç bilim insanı arasında paylaştırıldı.

Bilim insanları Roger Penrose, Reinhard Genzel ile Andrea Ghez'in kara deliklerin keşfine yaptığı katkıdan ötürü ödüle layık görüldüğü bildirildi.

Nobel Komitesi'nden yapılan açıklamada, ödülün yarısının Penrose'ye "genel görelilik teorisinin karadeliklerin oluşumuna yol açtığını gösterdiği için" verildiği, diğer yarısının ise Genzen ile Ghez'e "görünmez ve son derece ağır bir nesnenin galaksimizin merkezindeki yıldızların yörüngelerini yönettiğini keşfetmeleri" nedeniyle verildiği belirtildi.

Nobel Fizik Ödülü, 1901'den bu yana her yıl fizik alanında insanlığa önemli katkı sunan kişilere veriliyor. Nobel Fizik Ödülü'nü bugüne kadar 3 kadın kazanmıştı. Amerikalı astronom Andrea Ghez'in Nobel alması ile birlikte bu sayı 4'e yükseldi. 1903'te Polonya asıllı Fransız kimyager ve fizikçi Marie Curie, 1963'te Alman asıllı ABD'li fizikçi Maria Goeppert-Mayer, 2018'de ise Kanadalı fizikçi Dana Strickland ödülün kadın sahipleri oldu.

AFP,Reuters/BÖ,TY

© Deutsche Welle Türkçe

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