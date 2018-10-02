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Nobel Fizik Ödülü'nün sahipleri belli oldu

02.10.2018 13:55 | Son Güncelleme

2018 Nobel Fizik Ödülü'ne lazer fiziği alanındaki başarılı çalışmalarından dolayı Arthur Ashkin, Gerard Mourou ve Donna Strickland layık görüldü.

Nobel Fizik Ödülü'nün sahipleri belli oldu

İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi 2018 Nobel Fizik Ödülü'nün lazer fiziğindeki çığır açan buluşlarından dolayı Amerikalı Arthur Ashkin ile Fransız Gerard Mourou ve Kanadalı Donna Strickland arasında paylaştırılacağını açıkladı.

Arthur Ashkin geliştirdiği optik cımbızların biyolojik sistemlerdeki kullanımında sağladığı başarıdan ötürü ödüle layık görüldü.

Gerard Mourou ve Donna Strickland yüksek yoğunluktaki ultra kısa optik darbe metodolojisindeki buluşlarıyla Nobel Ödülü'nü hak etti.

2017'de Nobel Fizik Ödülü "Yerçekimi çalışmasına" gitmişti. Fizikçi Rainer Weiss, Barry C. Barish ve Kip S. Thorne yerçekimi dalgaları üzerine yaptıkları çalışmalardan dolayı ödüle layık görülmüşlerdi.

Hafta başında Nobel Tıp Ödülü'nün bağışıklık sistemini destekleyici kanser tedavi yöntemlerindeki çalışmalarından dolayı Amerikalı James Allison ile Japon Tasuku Honyo arasında paylaştırılacağı açıklanmıştı. İki bilim adamı bağışıklık sisteminin kanser hücreleriyle mücadele etmesini engelleyen proteinleri keşfetmiş ve bu engelli ortadan kaldıran yöntemleri geliştirmişti.

2018 Nobel Kimya Ödülü'nün sahibi Çarşamba günü açıklanacak. Cuma günü de Nobel barış Ödülü'nün sahip ya da sahipleri belli olacak. Taciz skandalı nedeniyle bir jüri üyesi hapis cezasına çarptırıldığından bu yıl Nobel Edebiyat Ödülü verilmeyecek. Edebiyat Ödülü 2019'da iki kez verilecek.

DW, dpa/AG, BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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