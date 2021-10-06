Nobel Kimya Ödülünü Kazanan İsimler Açıklandı

Nobel Ödülleri sahiplerini bulmaya devam ediyor. 2021 yılı Nobel Kimya Ödülü'nü iki bilim adamı Benjamin List ve David W.C. MacMillan kazandı.

Hafta başında tıp dalında dün de fizik dalında açıklanan ödüllerin ardından bugün kimya dalında ödül kazanan isimler açıklandı.

Nobel Komitesi tarafından yapılan açıklamada, kimya dalında ödülün Alman bilimadamı Benjamin List ve İskoç bilimadamı David W.C. MacMillan’a verildiği duyuruldu. İki bilimadamına, “asimetrik organokataliz“ olarak bilinen molekülleri oluşturmak için geliştirdikleri yeni yönteme dair çalışmaları nedeniyle ödül verildi.

Yapılan açıklamada "Organik katalizörler çok sayıda kimyasal reaksiyonu yürütmek için kullanılabilir. Bu reaksiyonları kullanarak araştırmacılar, yeni ilaçlardan, güneş pillerinde ışığı yakalayabilen moleküllere kadar her şeyi daha verimli bir şekilde gerçekleştirebilirler" ifadelerine yer verildi.

