HABER

Nobel ödüllü ABD'li yazar Toni Morrison hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.08.2019 17:48 | Son Güncelleme

Nobel Edebiyat Ödülü alan ABD'li ilk siyahi yazar Toni Morrison, 88 yaşında yaşamını yitirdi

Nobel Edebiyat Ödülü sahibi ABD'li yazar Toni Morrison, 88 yaşında hayatını kaybetti.

Morrison'ın yayıncısı Alfred Knopf, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, yazarın hayatını kaybettiğini duyurdu.

Morrison, 1993'te Nobel Edebiyat Ödülü'nü alan ABD'li ilk siyahi kadın yazar olmuştu.

11 eseri bulunan Morrison, 1988'de Türkçe'ye "Sevilen" adıyla çevrilen ''Beloved'' adlı romanıyla Pulitzer Ödülü'nü kazanmıştı.

Morrison, 2012 yılında da eski ABD Başkanı Barack Obama tarafından "Özgürlük Madalyası" ile onurlandırılmıştı.

PARTNERÇırılçıplak pozuyla olay yaratmıştı! Suudi Prens'le aşk mı yaşıyor?Çırılçıplak pozuyla olay yaratmıştı! Suudi Prens'le aşk mı yaşıyor?
Ünlü tatil beldesinde tepki toplayan görüntü! Ünlü tatil beldesinde tepki toplayan görüntü!
Rize’de facianın eşiğinden dönüldüRize’de facianın eşiğinden dönüldü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Toni Morrison yazar

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Fırat'ın doğusuna harekat' mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Fırat'ın doğusuna harekat' mesajı

Ebru Polat mesajı ifşa edip sert çıktı

Ebru Polat mesajı ifşa edip sert çıktı

Yüzde 5 zam geldi!

Yüzde 5 zam geldi!

'Suriyeliler' araştırmasında çarpıcı rakamlar

'Suriyeliler' araştırmasında çarpıcı rakamlar

Şişli'de dehşet anları! Defalarca bıçakladı

Şişli'de dehşet anları! Defalarca bıçakladı

ABD'den Türkiye açıklaması: Kabul edilemez

ABD'den Türkiye açıklaması: Kabul edilemez

İlginizi Çekebilir

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

İstanbul-İzmir arasını 3.5 saate düşürecek yol bugün açılıyor

İstanbul-İzmir arasını 3.5 saate düşürecek yol bugün açılıyor

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

41 polis hakkında gözaltı kararı!

41 polis hakkında gözaltı kararı!

PKK'lı teröristlerle çatışma: 1 şehit, 4 yaralı

PKK'lı teröristlerle çatışma: 1 şehit, 4 yaralı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Koza İpek Holding davasında istenen cezalar belli oldu

Koza İpek Holding davasında istenen cezalar belli oldu

Assos’ta sahil boyunca sıralanan karavanlara tepki!

Ünlü tatil beldesinde tepki toplayan görüntü!

Safari cipi devrildi: 1 ölü, 10 yaralı

Safari faciası! Ölü ve yaralılar var

Hüseyin Nasrullah Çelik'i öldüren Murat Ç. küçük yaştaki çocuklara cinsel istismarda bulunmuş

Vahşice öldürmüştü! Yeni skandalları ortaya çıktı

FETÖ'nün ‘izdivaç imamına’ 12 yıl hapis

Cezası belli oldu! 12 yıl...

Türkiye'ye girmeleri yasaktı! Böyle yakalandılar

Türkiye'ye girmeleri yasaktı! Böyle yakalandılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.