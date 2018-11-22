WASHINGTON (AA) - Nobel Ödüllü Yemenli Aktivist Tevekkül Karman, Washington Post gazetesi için kaleme aldığı makalede, “En azından (gazeteci Cemal) Kaşıkçı cinayeti, Suudi Arabistan rejiminin benim ülkemde neler yaptığı hakkında ve unutulan savaşı tekrar hatırlatmak için küresel bir farkındalık uyandırmalıdır.” ifadesini kullandı.

Karman, “Yeter. Yemen Savaşına son verin.” başlıklı yazısında Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri ve İran’ın Yemen’deki velaket savaşın dair eleştirilerini kaleme aldı.

“Suudi Arabistan’ın işlediği suçları başkalarının üzerine atıyor.” ifadesini kullanan Karman, makalesinde “En azından Kaşıkçı cinayeti, Suudi Arabistan rejiminin benim ülkemde neler yaptığı hakkında ve unutulan savaşı tekrar hatırlatmak için küresel bir farkındalık uyandırmalıdır.” değerlendirmesinde bulundu.

Karman, Yemen’deki savaşı sona erdirmek için ABD ve diğer ülkelerin Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri’ne silah satışını durdurması gerektiğine dikkat çekerek, Birleşmiş Milletler’in de siyasi bir kampanya yürüterek Yemen’de Husiler dahil bütün tarafların silah bırakmasını sağlaması gerektiğini belirtti.