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Nobel Ödüllü Aktivistten çağrı: "Yemen Savaşına son verin”

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.11.2018 00:05 | Son Güncelleme

Nobel Ödüllü Yemenli aktivist Tevekkül Karman: - “Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri yaptıklarından sorumlu tutulmalıdır ve Yemen’e verdikleri zarardan dolayı ödeme yapmalıdır, Yemen’deki trajedinin sorumluları bunlardır. Husiler de yıkıcı tavırlarına son vermelidir. İran’dan silah almalarına izin verilmemelidir. Husiler radikal, ve toplumsal değerlere karşı sert tavırlar ortaya koymaktadır ve çok sayıda insan hakkı ihlali gerçekleştiriyorlar”

WASHINGTON (AA) - Nobel Ödüllü Yemenli Aktivist Tevekkül Karman, Washington Post gazetesi için kaleme aldığı makalede, “En azından (gazeteci Cemal) Kaşıkçı cinayeti, Suudi Arabistan rejiminin benim ülkemde neler yaptığı hakkında ve unutulan savaşı tekrar hatırlatmak için küresel bir farkındalık uyandırmalıdır.” ifadesini kullandı.

Karman, “Yeter. Yemen Savaşına son verin.” başlıklı yazısında Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri ve İran’ın Yemen’deki velaket savaşın dair eleştirilerini kaleme aldı.

“Suudi Arabistan’ın işlediği suçları başkalarının üzerine atıyor.” ifadesini kullanan Karman, makalesinde “En azından Kaşıkçı cinayeti, Suudi Arabistan rejiminin benim ülkemde neler yaptığı hakkında ve unutulan savaşı tekrar hatırlatmak için küresel bir farkındalık uyandırmalıdır.” değerlendirmesinde bulundu.

Karman, Yemen’deki savaşı sona erdirmek için ABD ve diğer ülkelerin Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri’ne silah satışını durdurması gerektiğine dikkat çekerek, Birleşmiş Milletler’in de siyasi bir kampanya yürüterek Yemen’de Husiler dahil bütün tarafların silah bırakmasını sağlaması gerektiğini belirtti.

Karman yazısında şu ifadelere yer verdi:

“Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri yaptıklarından sorumlu tutulmalıdır ve Yemen’e verdikleri zarardan dolayı ödeme yapmalıdır, Yemen’deki trajedinin sorumluları bunlardır. Husiler de yıkıcı tavırlarına son vermelidir. İran’dan silah almalarına izin verilmemelidir. Husiler radikal, ve toplumsal değerlere karşı sert tavırlar ortaya koymaktadır ve çok sayıda insan hakkı ihlali gerçekleştiriyorlar.”

İngiliz yardım kuruluşu Çocukları Kurtarın Vakfının (Save the Children), dün hazırladığı raporda Yemen'de Nisan 2015 ila Ekim 2018'de 84 bin 700 çocuğun akut yetersiz beslenmeden hayatını kaybetmiş olabileceğini belirtilmişti.

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