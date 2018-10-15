Nobel ödüllü bilim adamı Aziz Sancar Özbekistan'da

Nobel ödüllü bilim adamı Aziz Sancar, çeşitli etkinliklere katılmak ve görüşmelerde bulunmak üzere geldiği Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te bulunmaktan memnuniyet duyduğunu söyledi.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) destekleriyle Özbekistan Milli Üniversitesinin davetlisi olarak ülkeye gelen 2015 Nobel Kimya Ödülü sahibi Prof. Dr. Aziz Sancar, Özbekistan Yüksek ve Orta Meslek Eğitimi Bakanı İnam Mecidov tarafından kabul edildi.

TİKA Taşkent Program Koordinatörü Ali İhsan Çağlar ve Özbekistan Milli Üniversitesi Rektörü Avaz Marahimov'un da hazır bulunduğu görüşmede konuşan Sancar, kendisini bir Türkiye Türkü olduğu kadar Özbekistan Türkü olarak da gördüğünü, o bakımdan Özbekistan'da kendisini vatanında hissettiğini belirtti.

Nobel Ödülü almasının ardından kendisine gelen davetlerin çoğunu kabul etmediğini kaydeden Sancar, "Teklif Türk devletlerinden olunca bunu bir vatan borcu olarak gördüm ve baş üstüne dedim. Türk devletlerine memnuniyetle ve büyük bir onurla geliyorum çünkü orası vatandır." dedi.