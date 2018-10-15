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Nobel ödüllü bilim adamı Aziz Sancar Özbekistan'da

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.10.2018 12:59 | Son Güncelleme

Aziz Sancar: - "Teklif Türk devletlerinden olunca bunu bir vatan borcu olarak gördüm ve baş üstüne dedim. Türk devletlerine memnuniyetle ve büyük bir onurla geliyorum çünkü orası vatandır"

Nobel ödüllü bilim adamı Aziz Sancar, çeşitli etkinliklere katılmak ve görüşmelerde bulunmak üzere geldiği Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te bulunmaktan memnuniyet duyduğunu söyledi.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) destekleriyle Özbekistan Milli Üniversitesinin davetlisi olarak ülkeye gelen 2015 Nobel Kimya Ödülü sahibi Prof. Dr. Aziz Sancar, Özbekistan Yüksek ve Orta Meslek Eğitimi Bakanı İnam Mecidov tarafından kabul edildi.

TİKA Taşkent Program Koordinatörü Ali İhsan Çağlar ve Özbekistan Milli Üniversitesi Rektörü Avaz Marahimov'un da hazır bulunduğu görüşmede konuşan Sancar, kendisini bir Türkiye Türkü olduğu kadar Özbekistan Türkü olarak da gördüğünü, o bakımdan Özbekistan'da kendisini vatanında hissettiğini belirtti.

Nobel Ödülü almasının ardından kendisine gelen davetlerin çoğunu kabul etmediğini kaydeden Sancar, "Teklif Türk devletlerinden olunca bunu bir vatan borcu olarak gördüm ve baş üstüne dedim. Türk devletlerine memnuniyetle ve büyük bir onurla geliyorum çünkü orası vatandır." dedi.

Türkiye'nin Orta Asya ülkelerinden 100 yıl kadar kopuk olduğunu dile getiren Sancar, ancak artık bu ilişkilerin geliştirilmesi için herhangi bir engelin bulunmadığını ve bu ilişkilerin geliştirilmesi gerektiğini belirtti.

Özbekistan programı çerçevesinde tarihi yerleri ziyaret edecek olmasının kendisini sevindirdiğini anlatan Sancar, "Ama ondan ziyade buradaki çocuklara bilim aşılamak için geldim. Maksadım, çocuklarımıza bilim aşılamaktır." ifadesini kullandı.

El-cebri icat eden El Harezmi'nin bu topraklarda yaşadığını anımsatan Sancar, "Bu topraklardaki insanların geninde matematik var." diye konuştu.

Türk dünyasında pozitif bilimlere ihtiyaç duyulduğunu vurgulayan Sancar, eğitimde başarılı olabilmek için çocuklara erken yaşlardan başlayarak deney yapmanın öğretilmesi gerektiğini kaydetti.

Mecidov da dünyaca ünlü bilim insanının Özbekistan'a gelmesinin kendileri için büyük ve gurur verici bir olay olduğunu söyledi.

Mecidov, Özbek öğrencilerin ikinci kez bir Nobel Ödülü sahibi ile görüşeceğini hatırlatarak, bunun öğrenciler için çok faydalı olacağını ifade etti.

Sancar, ülkedeki temasları kapsamında üst düzey Özbek yöneticilerle görüşecek ve Özbekistan'daki üniversitelerin öğrencileriyle bir araya gelecek.

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aziz sancar Özbekistan

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