Nobel ödüllü bilim adamı Aziz Sancar Özbekistan'da

Özbekistan Başbakan Yardımcısı Aziz Abduhakimov, Nobel ödüllü bilim adamı Aziz Sancar'ı kabul etti.
Abduhakimov, Türk Hava Yolları ve Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) destekleriyle Özbekistan Milli Üniversitesinin davetlisi olarak ülkeye gelen 2015 Nobel Kimya Ödülü sahibi Prof. Dr. Aziz Sancar ile görüştü.
Abduhakimov, dünyaca ünlü bilim insanını ülkesinde görmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Sancar'ın ülkesine ziyaretinin önemine değinen Abduhakimov, bu görüşmenin Özbekistanlı gençleri bilime teşvik edeceğini kaydetti. Görüşmede, Özbekistan ve Türkiye Üniversiteleri Rektörler Forumu'nun yapılmasını öneren Abduhakimov, bu konuda Aziz Sancar'ın desteğini istedi.
Sancar da Özbekistan'da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, ziyaretinin amacının Özbekistanlı gençlere bilim aşılamak olduğunu belirtti.
Toplantıda hazır bulunan TİKA Taşkent Program Koordinatörü Ali İhsan Çağlar da Özbekistan ve Türkiye Üniversiteleri Rektörleri Forumu'nun yapılması konusunda gereken desteği sağlamaya hazır olduklarını vurguladı.
Sancar daha sonra TİKA Taşkent Program Koordinatörlüğünü ziyaret ederek Çağlar ile görüştü. Çağlar, Sancar'a TİKA'nın Özbekistan'daki faaliyetleri konusunda bilgi verdi.
Nobel ödüllü bilim adamı Sancar, Özbekistan'daki bir Türk ilkokulunu ziyaret edecek ve Özbekistan Milli Üniversitesinde öğrencilerle bir araya gelecek.
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