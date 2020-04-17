Nobel ödüllü Fransız doktor Montagnier: Koronavirüs Çin'de laboratuvarda üretildi

Montagnier, "Pourquoi docteur" internet sitesine verdiği demeçte, Kovid-19'un Vuhan'da hayvan pazarından ortaya çıktığına inanmadığını belirtti.

"Kovid-19, Vuhan'daki laboratuvardan üretildi. Bu laboratuvar, 2000'li yıllardan beri koronavirüs hakkında uzmanlaştı." değerlendirmesinde bulunan Montagnier, bu konuyu iyi araştırdığını vurguladı.

"AIDS'E KARŞI BİR AŞI BULMAK İSTENMİŞ OLABİLİR"

Montagnier, CNEWS kanalında yaptığı açıklamada, "Bu virüs, doğal yollarla ortaya çıkmadı, bu tam profesyonel bir iş. Bunun hangi amaçla yapıldığını bilmiyorum." ifadelerini kullandı.

Kovid-19'da HIV parçalarının olabileceğini anlatan Montagnier, "Bununla AIDS'e karşı bir aşı bulmak istenmiş olabilir." dedi.

(AA)

