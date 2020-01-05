Nobel ödüllü İranlı Ebadi, Suriye ve İran'daki gelişmeleri değerlendirdi:

Ebadi, Türkiye yaklaşık 4 milyon Suriyeliye kapılarını açmışken, Avrupa ülkelerinin, Esed rejimi ve destekçileri Rusya ve İran'ın saldırılarından kaçan halka karşı kayıtsız kaldığını belirterek "Avrupa ülkeleri Suriyeli göçmenlere kayıtsız kalamaz. Onlara yardım etmek zorundalar. Suriyeliler, çok zor şartlar altındalar. Türkiye bundan daha fazla sığınmacı kabul edemez. Çünkü her ülkenin sınırlı bir imkanı var. Fakat insan haklarından dem vuran Avrupa ülkeleri, bu konuya sırt çeviremez. İnsan hakları sadece Avrupa halkları için geçerli değil. Suriye halkı için de geçerlidir. Kaç senedir başlarına bomba yağan insanlar ne yapsın? Nereye gitsin?" ifadelerini kullandı.

Suriye'de 9 yıldır süren iç savaşta İdlib bölgesindeki katliamların artması ve bölge halkının Esed ile destekçilerinin bombardımanından Türkiye sınırına doğru kaçmasına değinen Ebadi, "Beşşar Esed Suriye'yi kan gölüne çevirdi. Ülkesini bombalayan birine insan denilemez. Ümit ediyorum ki bir gün Esed uluslararası mahkemelerde soykırım suçundan yargılanacaktır." dedi.

- İran'daki benzin zammı gösterileri

İran'da benzin zammı sonrası süreçle ilgili Ebadi, "Benzin zammı protestoları, İran devleti için önemli mesajlar içeriyordu. Bu gösteriler, halkla devlet arasındaki derin uçurum ve yarayı bir kez daha ortaya çıkardı. İran halkı, gösterilerle dünyaya bu rejimi istemediklerini ilan etti. Bu protestolar, sadece benzin zammı nedeniyle değildi. İran devletinin beceriksizliği de protesto edildi." değerlendirmesinde bulundu.

Ebadi, Tahran yönetiminin olayların üzerinden yaklaşık 50 gün geçmesine rağmen ölü sayısını açıklamamasına ilişkin soruya, "Gösterilerde çok sayıda kişi öldürüldü. Rejim hala ölenlere dair sayı vermekten kaçınıyor. Reuters, 1500 kişinin öldürüldüğünü duyurdu. Rejim, bunu yalanladı. Halk, 'O zaman doğru rakamı açıklayın' diyor. Fakat rejim açıklama yapmaktan kaçınıyor." yanıtı verdi.

Şirin Ebadi, Tahran yönetiminin, "ölenlerin failinin, göstericilerin arasına sızan militanlar olduğu" iddiasını şöyle değerlendirdi:

"Yargı erki tarafından öne sürülen bu söz, yalandan ibarettir. Video kayıtları ve yakınlarını kaybeden ailelerle yapılan röportajlar, rejimin öldürdüğünü ortaya koyuyor. Ülke lideri Ali Hamaney, gösterilerin kısa zamanda bastırılmasından dolayı Devrim Muhafızları ve milis güçlerine (Besiç) teşekkür etti. Daha sonra, 'Bazıları yanlışlıkla öldürüldü' demeye mecbur kaldılar. Halk gösterileri sonlandırmış ve evine çekilmiş olabilir. Fakat gösterilerde yakınlarını kaybeden insanlar, bunu unutmayacaklardır. Ne zaman alev alacağı belli olmayan kül altındaki ateş gibi. Bir rüzgar, külü kaldırmaya ve ateşin ortaya çıkmasına yeter. Bu gösteriler, şimdilik bitmiş olsa da halkın öfkesi ve rahatsızlığı son bulmadı. Daha da arttı. Rejim, korkusundan ölülerle ilgili rakamları açıklamıyor."