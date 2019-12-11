Nobel ödüllü Myanmar lideri Suu Çii soykırımı inkar etti

LAHEY (AA) - Gambiya'nın, "Arakanlı Müslümanlara yönelik soykırımın soruşturulması" için Myanmar'a karşı Uluslararası Adalet Divanında (UAD) açtığı davanın duruşmasına katılan Nobel ödüllü Myanmar lideri Suu Çii, soykırımı inkar ederek "Myanmar ordusu çizgiyi biraz aşmış olabilir fakat bu durum bir uluslararası hukuk meselesi değil." dedi.

Merkezi Hollanda'nın Lahey kentinde bulunan UAD'de açılan davayla ilgili 10-12 Aralık'ta yapılacak duruşmaların ikinci gününde, Myanmar Dışişleri Bakanı ve Devlet Başkanlığından Sorumlu Devlet Bakanı Aung San Suu Çii, Gambiya'nın tedbir taleplerine itiraz etti.

Suu Çii, Myanmar ordusunun harekete geçmesinin, Arakan'daki sınır karakollarına 25 Ağustos 2017'de düzenlenen eş zamanlı saldırılarla başlayan silahlı iç çatışmadan kaynaklandığını savunarak "Eğer burada savaş suçları işlendiyse bunu yapan kişiler hakkında Myanmar mahkemesinde soruşturma başlatılır. Myanmar ordusu çizgiyi biraz aşmış olabilir fakat bu durum bir uluslararası hukuk meselesi değil, iç hukukta Myanmar mahkemelerinde görülecek bir meseledir. Çünkü burada bir devletin içerisinde ordu ile isyancılar arasında olan çatışma söz konusudur." ifadesini kullandı.