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Nobel Ödüllü Toni Morrison hayatını kaybetti

06.08.2019 19:07 | Son Güncelleme

Nobel Edebiyat Ödüllü yazar Toni Morrison yaşamını yitirdi.

Nobel Ödüllü Toni Morrison hayatını kaybetti

"Sevilen" adlı romanın yazarı Morrison, Nobel Edebiyat Ödülü'nü alan ilk siyahi kadın yazardı.Nobel Edebiyat ödüllü Afrika kökenli Amerikalı yazar Toni Morrison 88 yaşında hayatını kaybetti. 1987'de yayınladığı Sevilen (Beloved) ile Pulitzer Ödülü'ne layık görülen Morrison'ın ölüm haberini Alfred A. Knopf yayınevi de doğruladı. Ancak Morrison'ın ölüm nedeni hakkında bir açıklama yapılmadı.

Morrison, kendisine Pulitzer Ödülü getiren Sevilen adlı romanında, köle olarak hayatını geçirmesin diye kendi kızını öldürmeyi seçen bir annenin Amerikan iç savaşı sırasında geçen gerçek hayat hikayesini anlatıyor.

Kitap, başrolünü Oprah Winfrey'nin üstlendiği 1998 yapımı "Beloved" adlı filmle beyazperdeye taşınmıştı.

Siyahilerin perspektifinden sevgi üçlemesi

Sevilen, Morrison'ın sevgi kavramını, ABD'deki siyahilerin tarihi perspektifinden ele aldığı üçlemenin bir parçası. 1992'de yayınlanan "Caz" (Jazz) adlı kitabında Harlem'in rönesansının yaşandığı, 1920'li yıllarda New York'ta geçen bir aşk üçgenini ele alıyor. 1997'de basılan "Cennet" (Paradise) adlı üçüncü kitap ise siyahilerin çoğunlukta olduğu küçük bir kasabadaki kadınların hikayesini anlatıyor.

2012'de Başkanlık Özgürlük Madalyası'na layık görülen Morrison için ABD'nin eski Başkanı Barack Obama "Tony Morrison'ın yazıları, az sayıda yazarın denemeye cesaret ettiği ahlaki ve duygusal yoğunluğa sahip" demişti.

Büyük Buhran döneminde ABD'nin Ohio eyaletinde doğan Morrison, ilk romanını 1970'de kaleme aldı. Süleyman'ın Şarkısı (Songs of Solomon), En Mavi Göz (The Bluest Eye) gibi romanların yazarı olan Morrison, Nobel Edebiyat Ödülü'nü alan ilk siyahi kadın yazar olarak da tarihe geçmişti.

rtr,dpa/ÖA,ET

© Deutsche Welle Türkçe

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