Nobel Ödülü Alan İki Gazeteciye Tebrik Yağıyor

Gazeteciler Filipinli Maria Ressa ve Rus Dmitry Muratov, ülkelerinde ifade özgürlüğü için verdikleri cesur mücadele nedeniyle Nobel Barış Ödülü'nü layık görüldü. İki gazetecinin ödüllendirilmesi uluslararası gazetecilik örgütlerince sevinçle karşılandı.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, gazetecileri kutlamak için özel bir basın toplantısı yaptı. Genel Sekreter Guterres, iki gazeteciyi 2021 Nobel Barış Ödülü'ne layık görüldükleri için tebrik ettiğini belirterek, basın özgürlüğünün önemine vurgu yaptı.

Guterres, dünya genelinde özgür olan bir basının, barış, adalet, sürdürülebilir kalkınma ve insan haklarının temel taşı olduğunu belirtti. Adil ve tarafsız basının önemine dikkat çekti.

Guterres, gazetecilerin görevlerinin gerektiğinde liderleri ve iktidarları da eleştirerek kamuoyuna yanlışlarını açıklamak olduğunu belirterek, “Araştıran, kamuoyuna bilgi veren gazeteciler olmadan hiçbir toplum özgür ve adil olamaz” diye konuştu.

“Ödül gazetecilere baskının arttığı bir dönemde geldi”

New York merkezli Gazetecileri Koruma Komitesi de (CPJ), Maria Ressa ve Dmitry Muratov'u tebrik ederek, iki gazetecinin bu ödülü kazanmasından duydukları memnuniyeti ifade etti.

Gazetecileri Koruma Komitesi, ödülün dünyada gazetecilere yönelik kapsamlı baskıların, dijital gözetim ve gazeteciliğe benzeri görülmemiş saldırıların olduğu bir dönemde geldiğine dikkat çekti. Gazetecileri Koruma Komitesi, Dmitry Muratov ve Maria Ressa için “Haberlerini yazmak için sansüre ve baskıya sürekli meydan okuyan ve başkalarının da aynı şeyi yapmasına öncülük eden kişisel tehdit altındaki gazeteciler. Bu Nobel Barış Ödülü, onların yorulmak bilmeyen çalışmalarının ve dünyanın dört bir yanındaki gazetecilerin güçlü bir takdiridir. Onların mücadelesi bizim mücadelemizdir” dedi.

İki gazeteci de CPJ ödüllü

Dmitry Muratov, bugün Rusya'da kalan birkaç bağımsız gazeteden biri olan Novaya Gazeta'nın genel yayın yönetmeni ve kurucusu. Muratov, aynı zamanda Gazetecileri Koruma Komitesi’nin gazetecilikteki cesareti takdir etmek için her yıl verdiği Uluslararası Basın Özgürlüğü Ödülü'nün 2007'deki sahibi.

Filipinli gazeteci Ressa da basın özgürlüğü savunucusu olarak sürdürdüğü kararlı çalışmaları nedeniyle 2018’de aynı ödüle layık görülmüştü.

