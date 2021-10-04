Nobel Tıp Ödülü David Julius ve Ardem Patapoutian'ın Oldu

Nobel Komitesi, bu yılın ödüllerini açıklamaya başladı. Tıp alanında bilimadamları David Julius ve Ardem Patapoutian ödüle layık görüldüler. Beklentiler Corona virüsü aşısını bulan Prof. Dr. Uğur Şahin ve Prof. Dr. Özlem Türeci'nin ödülü alması yönündeydi.

Julius ve Patapoutian, Nobel Tıp Ödülü'nü sıcaklık ve teması algılayan reseptörleri keşfetmeleri sayesinde ödüle layık görüldüler. Her iki bilim adamı da çalışmalarına ABD'de devam ediyorlar.

İki bilim insanının yaptıkları çalışmalarda PIEZ01 ve PIEZ 02 isimli dokunma reseptörleri ile TRPV1 isimli sıcaklık reseptörlerini keşfettikleri biliniyor. Bu çalışmalarıyla sıcak, soğuk ve teması nasıl anlayabildiğimize dair soruların cevap bulduğu ve kronik ağrılar da dahil birçok hastalığın tedavi edilmesine olanak sağladığı belirtiliyor. Nobel Tıp Ödülü'nün açıklandığı basın toplantısında da çalışmanın bu özellikleri hatırlatıldı.

Dünyanın en prestijli bilim ödülleri olarak bilinen Nobel'ler, 6 ayrı dalda veriliyor. Her yıl tıp, fizik, kimya, edebiyat, ekonomi bilimi ve barış dallarında verilen ödülleri kazananlar bu hafta boyunca açıklanmaya devam edecek. 5 Ekim Salı günü fizik dalında, 6 Ekim Çarşamba günü kimya dalında, 7 Ekim Perşembe günü Edebiyat dalında, 8 Ekim Cuma günü Barış ödülü ve 11 Ekim Pazartesi günü de ekonomi alanında Nobel kazanan isimler açıklanacak. Nobel kazanan bilim insanları 10 milyon İsveç Kronu yani yaklaşık 1,1 milyon dolarlık bir para ödülünün de sahibi oluyorlar.

Nobel'in tıp dalındaki ödülü geçen yıl Hepatit C virüsünü bulan bilim insanları Harvey Alter, Charles Rice ve Briton Michael Houghton’a verilmişti

Bu yıl 6 dalda toplam 329 bilim adamı aday olarak açıklanmıştı. İsveçli bilimadamı Alfred Nobel adına verilen ödüller 1901 yılından bu yana dağıtılıyor.

