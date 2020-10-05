Nobel Tıp Ödülü Hepatit C Virüsünün Keşfini Yapan Bilimadamlarının Oldu

Nobel Ödülleri dağıtılmaya başlandı. İlk açıklanan ödül Tıp alanında oldu. 2020 yılı Nobel Tıp ve Fizyoloji Ödülü’nü Hepatit C virüsünün keşfini gerçekleştiren 2 Amerikalı ve bir İngiliz bilimadamı kazandı.

Bu yıl Corona virüsü salgını nedeniyle ödüllerin sahiplerinin açıklandığını etkinlikler, sanal olarak gerçekleştiriliyor. Tıp alanında ödül kazanan isimler, ABD’li bilimadamları Harvey J. Alter ve Charles M. Rice’la birlikte İngiliz bilimadamı Michael Houghton oldu.

Nobel Ödül Komitesi’nin yaptığı açıklamada, Hepatit A ve B virüslerinin keşfinin önemli olduğu ancak Hepatit C virüsünün de bulunmasıyla birlikte kronik hepatit vakalarının tespit edildiği bu sayede milyonlarca insanın hayatını kurtaran kan testleri ve ilaçların bulunabildiği hatırlatıldı.

Ödülü kazanan bilimadamları Nobel madalyasının yanısıra 10 milyon İsveç kronu yani yaklaşık 1 milyon 122 bin dolar para ödülü alıyorlar.

