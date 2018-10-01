Nobel Tıp Ödülü sahiplerini buldu

Diğer dallardaki ödül sahipleri hafta içinde açıklanacak.2018 Nobel Tıp Ödülü Amerikalı James Allison ile Japon Tasuku Honyo arasında paylaştırıldı. Allison ve Honyo kanser tedavisi geliştirdikleri özel yöntemlerinden dolayı ödüle layık görüldü. Jürinin açıklamasında araştırmacıların kanserle mücadelede çığır açtıkları ve bilim adamlarının buluşunun bağışıklık sistemine "frenlerini boşaltarak" kanser hücreleriyle mücadele yeteneği kazandırdığı belirtildi. Böylece 1901 yılından beri Nobel Tıp Ödülünü kazanan bilim insanlarının sayısı 214'e yükseldi. Ödül sahipleri arasında 12 kadın bulunuyor.

2017 Nobel Tıp Ödülü'nü insan ve diğer canlıların biyolojik saatiyle ilgili çalışmalarından dolayı Amerikalı bilim adamları Jeffrey C. Hall, Michael Rosbach ve Michael W. Young arasında paylaştırılmıştı. 2 Ekim'de Fizik, 3 Ekim'de ise Kimya dalında Nobel Ödülü'nün bu yılki sahipleri açıklanacak.

Nobel Edebiyat Ödülü'nü kazanan isim şimdiye kadar Perşembe günü açıklanmaktaydı. Bu yıl Edebiyat Ödülü verilmeyecek. İsveç Nobel Akademisi tecavüz skandalından dolayı karar çoğunluğuna ulaşamadığı için ödül iptal edildi. Önümüzdeki yıl iki ayrı Nobel Edebiyat Ödülü tevdi edilecek. Merakla beklenen Nobel Barış Ödülü'nün sahip ya da sahipleri Cuma günü belli olacak. Ekonomi Ödülü'nün kimin kazandığı ise Pazartesi günü açıklanacak.