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Nobel Tıp Ödülü sahiplerini buldu

05.10.2020 13:38 | Son Güncelleme

2020 Nobel Tıp Ödülü, Hepatit C virüsünü keşfeden ikisi ABD'li üç bilim insanına verildi.

Nobel Tıp Ödülü bu yıl ABD'li bilim insanları Harvey J. Alter, Charles M. Rice ile İngiliz bilim insanı Michael Hougtan'ın oldu.

Stockholm'deki Karolinska Enstitüsü tarafından yapılan açıklamada, bilim insanlarının ödüle Hepatit-C virüsünü keşifleri ve bu alandaki çalışmaları nedeniyle layık görüldüğü ifade edildi.

Açıklamada, bilim insanlarının keşifleri sayesinde Hepatit C’nin tedavi edilebildiği belirtildi. Bilim insanlarının kronik hepatit hastalığının nedenini keşfederek yeni ilaçların yanı sıra kan tahlili ile tespiti de olanaklı kıldığına dikkat çekilen açıklamada, "Ödül kanla bulaşan hepatit mücadelesine büyük katkı sağlayan üç araştırmacıya verildi. Hastalık dünya genelinde insanlarda siroz ve karaciğer kanserine yol açan büyük bir küresel sağlık sorunu” ifadeleri kullanıldı.

1901'den bu yana verilen Nobel Tıp Ödülü'ne bugüne dek 219 bilim insanı layık görüldü. Ödül geçen yıl hücrelerin oksijeni kullanması konusundaki çalışmalarından ötürü ABD'li William G. Kaelin ve Gregg L. Semenza ile İngiliz Peter J. Ratcliffe'e verildi.

Nobel Tıp Ödülü bu yıl 10 milyon İsveç kronu (950 bin Euro) tutarında.

dpa/BÖ,TY

© Deutsche Welle Türkçe

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